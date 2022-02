Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati. L’indiscrezione non ancora confermata

E’ la rivista Diva e Donna a lanciare quello che sembra più di un semplice pettegolezzo: la fine della storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini. La coppia non si è mai sposata ma Vanessa Incontrada e il suo compagno stanno insieme da 13 anni e hanno un figlio, l’adorato Isal. Non è la prima volta che il gossip ipotizza una crisi tra l’attrice e il compagno ma ogni volta è stata smentita dal loro amore. Questa volta forse è diverso, sembra che davvero sia finita. In base a quanto riporta la rivista la coppia sarebbe del tutto scoppiata dopo due anni di crisi. Forse il covid ha fatto davvero un bel po’ di danni anche in amore o forse non è il lockdown ad avere creato problemi alla Incontrada e al suo compagno. Intanto, non è ancora arrivata nessuna conferma ma nemmeno una smentita.

Vanessa Incontrada: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”

Incomprensioni, problemi, hanno provato a tenere la famiglia unita senza riuscirsi, si racconta di tutto ma come sempre solo i diretti interessati conoscono la verità. Vero è che da tempo sui profili social di Vanessa Incontrada il suo compagno non c’è più, non ci sono nuove immagini di loro due insieme. Inoltre, sempre più spesso lei posta frasi che lasciano supporre l’addio sia reale.

Anche oggi tra le storie di Instagram ha postato un fondo scuro con la frase: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”. Sembrano parole dirette proprio al padre di suo figlio ma forse non è così.

Al momento nessuno dei due ne parla e immaginiamo che l’attrice non lo farà sui social, sempre così riservata per proteggere la sua vita privata, soprattutto suo figlio. Nel fine settimana la Incontrada sarà ospite a Verissimo, chissà se dirà qualcosa in più.

