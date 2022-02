Per Ciprian arrivano le scuse di Maria de Filippi e Andrea Nicole è felicissima

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 7 febbraio 2022, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati a raccontare di come sta andando avanti la loro storia d’amore. Un paio di mesi fa, quando c’era stata l’improvvisa scelta della ragazza, dettata da un clamoroso colpo di scena, nessuno aveva creduto che la relazione sarebbe durata più di una settimana. La stessa Maria de Filippi ha sempre fatto capire che non credeva nelle buone intenzioni di Ciprian e ha provato più volte a smascherarlo. Più volte anche altre persone a Uomini e Donne avevano fatto notare ad Andrea Nicole che non doveva fidarsi mentre era chiaro che lei si fosse presa una cotta. Poi è successo quello che ricordiamo, con una puntata davvero imbarazzante del programma di Canale 5 durante la quale tutti hanno assalito la tronista e anche Ciprian. Sono volate parole grosse, sono volati insulti e offese. Gianni e Tina in particolare, usarono parole davvero dure nei confronti dei due ragazzi, arrivando a dire che si erano messi d’accordo e non solo.

Oggi però Andrea Nicole e Ciprian sono tornati nello studio di Uomini e Donne, dove sono stati accolti da tutt’altro clima. La prima a scusarsi è stata Maria de Filippi. La conduttrice ha ribadito il suo punto di vista: “Ti devo chiedere scusa Ciprian, avendo tu fatto il provino da tronista io avevo il pregiudizio.” La De Filippi ha inoltre spiegato che le sarebbe molto spiaciuto per Andrea Nicole, visto che sapeva che lei invece, provava qualcosa di sincero. Volevano tutti che questa storia finisse con un lieto fine, proprio perchè ci tenevano tanto. E oggi quindi sono tutti felici per come le cose sono andate a finire, anche se comunque, resta l’errore di Andrea Nicole che quel giorno avrebbe potuto semplicemente avvisare e non sarebbe successo tutto il caos che è accaduto successivamente.

Andrea Nicole e Ciprian tornano felici a Uomini e Donne

La tronista ha ringraziato Maria per queste scuse perchè lei ci aveva sempre creduto in Ciprian ma sapeva che intorno a lei c’erano persone che avevano dubbi e spesso si è anche sentita stupida per quello che provava. Ma alla fine si è lasciata andare e ha fatto anche bene visto che stanno vivendo realmente una storia d’amore importante. Tutto è bene quel che finisce bene: per i due ragazzi cadono petali di rose rosse e c’è il perdono mariano.

