Esordio boom per Màkari 2, il GF VIP resta dietro: gli ascolti del 7 febbraio 2022

Continua il successo del prime time di Rai 1. Se è vero che domenica sera si è perso qualche spettatore strada facendo a “causa” dell’intervista di Fabio Fazio a Papa Francesco su Rai 3, ecco che si riprende subito la strada maestra. Il debutto di Màkari ieri, 7 febbraio 2022, ha riscosso grande successo con oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv. La serie con Claudio Gioè è tornata su Rai 1 a meno di un anno di distanza da quando tutto ebbe inizio e Saverio Lamanna ha ritrovato il suo pubblico. Una differenza sostanziale e importante, che va sottolineata, anche quando si parla del crollo di ascolti de L’amica geniale, visto che la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante, è tornata in onda due anni dopo rispetto alla seconda stagione. Inoltre la fiction di Rai 1 non ha avuto il traino dei 6 milioni di spettatori che di solito seguono I soliti ignoti, cosa che è invece accaduta ieri, quando addirittura sono arrivati per il gran finale dell’access prime time di Rai 1, Mahmood e Blanco nello studio di Amadeus. Più traino di così! Se già eravamo di fronte a una fiction di successo, con questo antipasto succulento, il primo piatto non poteva che essere altrettanto perfetto.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto della prima serata di ieri, 7 febbraio 2022.

Boom di ascolti per Màkari 2: ecco i dati auditel del 7 febbraio 2022

La prima puntata di Màkari è stata vista da 5,418 milioni di spettatori con il 25,4% di share.

Su Canale5 Grande Fratello Vip si piazza al secondo posto sul podio con 3.269.000 spettatori con uno share del 21.5%. Su Rai3 la nuova stagione di Presadiretta debutta con 1.145.000 spettatori e il 4.9%

Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine ha raccolto 987.000 spettatori pari al 4.6% . Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 850.000 spettatori (4.8%). Su Rai2 Delitti in Paradiso in replica ha interessato 718.000 spettatori (3.2%).

Su La7 l’esordio di Sherlock registra 390.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 4 Hotel segna 215.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Vasco Rossi – Questa Storia Qua è seguito da 398.000 spettatori pari all’1.7%.

