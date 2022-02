Deborah Compagnoni, la morte del fratello ha sconvolto tutta la famiglia

Lo scorso dicembre Deborah Compagnoni ha vissuto la tragica scomparsa del fratello Jacopo; domani 12 febbraio 2022 l’ex sciatrice sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Una valanga ha portato via Jacopo ma Deborah sa bene che la montagna era la sua passione, questo in parte le rende possibile accettare la sua morte ma ci vorrà del tempo. E’ passato troppo poco tempo e per la Compagnoni sembra impossibile sia accaduto davvero. Aveva solo 40 anni, manca a tutti ma Jacopo manca soprattutto alla moglie, alle loro bambine. Una morte che ha ovviamente sconvolto tutta la famiglia e Deborah Compagnoni racconta del legame che Jacopo aveva con la madre, erano molto legati.

Deborah Compagnoni a Verissimo, il dramma che ha sconvolto la sua famiglia

“Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l’ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata” una tragedia.

L’ex sciatrice pensa a sua madre, il dolore immenso che prova, erano uniti anche dallo sport: “Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche lei è diventata un’alpinista appassionata. Le manca tantissimo”.

Il padre cerca la forza nelle nipotine: “Si va avanti, dobbiamo sostenerci l’una con l’altro in famiglia e dobbiamo pensare che Jacopo ci stia guardando e che sia orgoglioso di tutti noi”.

Nel 2026 Deborah sarà ambassador delle prossime Olimpiadi invernali di Milano – Cortina: “Sarà un’occasione bellissima. Aspettiamo quest’evento con ansia perché finalmente si torna a gareggiare sulle Alpi italiane. Saranno dei Giochi speciali che punteranno sull’ecosostenibilità”.

