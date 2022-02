L’ultima notte con la madre: Carolyn Smith ricorda quelle ore

A Verissimo Carolyn Smith racconta gli ultimi momenti con sua madre, l’ultima notte che ha passato con lei che era in ospedale. Aveva un problema ai polmoni ma Carolyn non credeva stesse per morire, sua madre forse aveva già capito tutto, che stava andando via. “Mia madre l’ho apprezzata ancora di più alla fine della sua vita. Lei per me è tutto, io parlo ogni giorno con la mia mamma, sento che lei è accanto a me e mi ha aiutato in tutto”. La giudice di Ballando con le Stelle a Verissimo racconta che sua madre le ha insegnato a fare tutto perché non si sa cosa può accadere nella vita ed è per questo che bisogna imparare a fare tutto. Dalla musica al cucito, le ha trasmesso ogni cosa. L’ultima notte con la sua mamma è stata devastante ma allo stesso tempo anche un bellissimo momento; Carolyn Smith ricorda che era nel suo studio, stava insegnando e ha ricevuto la telefonata del padre. Non capiva bene cosa stesse accadendo, era in ospedale in fin di vita.

Carolyn Smith quella notte ha chiarito ogni cosa con sua madre

Avevano tante cose da dirsi, Carolyn si è precipitata in ospedale, non credeva stesse per morire. Quella notte la madre si riprese e per dieci ore di seguito, nonostante i medici dicevano che non avrebbe vissuto che poche ore, chiarirono tante cose accadute tra loro. Sua madre aveva il bisogno di parlarle di tutto ed è stato un momento così intenso e importante. Carolyn Smith non voleva lasciare la madre ma i medici la convinsero ad andare almeno una notte a riposare a casa, era a 5 minuti dall’ospedale.

Quella notte Carolyn fu svegliata dalla voce di sua madre, erano le 3 e poco dopo arrivò la telefonata dall’ospedale. La madre era morta. E’ sicura che in quel momento l’ha chiamata, l’ha sentita, era la sua voce. Le manca tantissimo, vorrebbe riabbracciarla almeno un attimo.

