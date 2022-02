Lo sfogo dell’ex tronista sui social: “Il carcinoma è tornato”

Hanno fatto nelle ultime ore il giro della rete le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela Artosin. Purtroppo non si tratta di qualcosa di positivo, anzi. L’ex tronista ha raccontato a chi la segue sempre con affetto sui social, il motivo della sua assenza nell’ultimo periodo. Il cancro è tornato e per lei sta per iniziare una nuova battaglia. Angela ha scritto sui social: “Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova.” Parole che hanno colpito tutte le persone che con affetto cercano di stare vicino ad Angela anche in questo complicato momento della sua vita. Postando la foto dei suoi due bambini, Angela ha quindi raccontato che cosa le sta succedendo e ha scritto: “La mia unica ragione di vita me la state dando voi.. vi amo ..mamma.” Ed è proprio per i suoi due figli che andrà avanti in questa battaglia, per sconfiggere nuovamente il cancro.

Il dolore di Angela Artosin sui social: il cancro è tornato

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi continuato: “Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfortune. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura. Grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando, non ho le forze per rispondere a tutti, ma vi ho nel cuore ragazzi.”

Angela ha poi postato sui social i tanti messaggi ricevuti, anche a amici che hanno partecipato al programma insieme a lei. Tra gli altri anche quello di Serena Enardu che le ha scritto: “Ricordati che io ci sono sempre, tieni duro e non mollare”. La bella sarda ha manifestato ad Angela tutta a sua vicinanza, ricordandole che in questo ultimo periodo ha superato tante cose e che ce la farà a vincere anche questa battaglia.

