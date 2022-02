Michelle Impossible debutta stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni del 16 febbraio

E’ arrivato il grande giorno: Michelle Hunziker ne ha parlato come del programma che ha sempre sognato, Mediaset punta tantissimo sullo show e questa sera si parte! E’ arrivato il momento di vedere sul palco la bravissima Michelle Hunziker in una veste totalmente inedita. Ritroveremo la Mich che abbiamo visto sul palco di Sanremo quando era stata fortemente voluta da Claudio Baglioni? Una Michelle pronta a ballare, cantare, recitare e mostrare tutto il suo straordinario talento? Lo scopriremo praticamente tra pochissime ore: andrà in onda oggi, 16 febbraio 2022, il primo dei due speciali “Michelle Impossible”, l’atteso one woman show di Michelle Hunziker.



Due serate evento (la seconda andrà in onda il prossimo mercoledì) che vedono protagonista assoluta uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Ma che cosa ci aspetta questa sera su Canale 5 e che cosa ci mostrerà Michelle in prima serata insieme a una carrellata di ospiti di altissimo livello?

Michelle Impossible: le anticipazioni della prima puntata 16 febbraio 2022

Col supporto dell’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, Michelle Hunziker condurrà, canterà, ballerà e si racconterà senza filtri, ripercorrendo anche grazie alla presenza dei tanti amici e colleghi i suoi strepitosi 25 anni di carriera. Un omaggio a lei ma anche un regalo al pubblico di Canale 5. E al suo fianco, ci saranno davvero degli ospiti formidabili.



Tra i personaggi al suo fianco nella prima puntata, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e la Gialappa’s Band. E per la prima volta dopo 20 anni, Michelle salirà su un palco con l’ex marito Eros Ramazzotti per un duetto inedito. Immaginiamo tra l’altro che questo momento dello show farà molto parlare, visto che migliaia di fan della coppia, inizia a sognare un riavvicinamento… In questo racconto personale e professionale anche la figlia Aurora Ramazzotti che alla fine di ogni serata si prenderà gioco di tutto quello che ha fatto la mamma.

Presenze fisse dello show anche le comiche Katia Follesa e Michela Giraud: con la loro ironia e simpatia coinvolgeranno Michelle in gag inaspettate. Le abbiamo viste al fianco di Michelle anche nella pubblicità del programma e ci aspettiamo davvero grandi cose da questo duo! La regia di “Michelle Impossible” è affidata a Luigi Antonini. La produzione è realizzata da Mediaset in collaborazione con Ballandi. L’appuntamento quindi è per questa sera intorno alle 21,40 su Canale 5.

