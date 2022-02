Michelle Impossible: la Hunziker spiega che spettacolo sarà ma ha paura

Sale l’emozione per Michelle Hunziker perché domani sarà in onda con il suo show Michelle Impossible, la prima puntata. Tutto è pronto e come le ha detto oggi Aurora “quel che fatto è fatto” e secondo sua figlia sarà una vera bomba. Ci ha lavorato tanto Michelle Hunziker a questo progetto, anzi a questo sogno che si sta realizzando. Forse non è il suo periodo migliore nella vita privata o forse è quello giusto per mettere tutta se stessa nel one Michelle show. Rilassata sul divano di casa tra confidenze e coccole con sua figlia Aurora tira fuori le emozioni del momento, manca pochissimo al debutto. Con un filtro stranissimo madre e figlia sono come sempre insieme pronte a sostenersi a vicenda.

Michelle Impossibile: che spettacolo dobbiamo aspettarci

E’ al Corriere della Sera che Michelle Hunziker ha spiegato con molta semplicità: “Cerco di portare me stessa su questo palco, non è uno show preconfezionato, non è un format, deve essere il più personale possibile, come se invitassi gli spettatori a casa mia: guardate vi racconto le storie, divertenti ed emozionanti, che mi sono successe – e prosegue – Abbiamo tutti una vita da raccontare, la mia è questa, è particolare, ho avuto a che fare con tanta gente super in questi anni. Questo deve emergere, la mia autenticità, le sfumature inedite dei personaggi che ho incontrato”.

I nomi degli ospiti da Maria De Filippi ad Ambra, Ilary Blasi e ovviamente Aurora ma c’è anche Eros Ramazzotti. “Ho voluto tutti i miei amici, persone a cui voglio bene. Non mi serve l’ospitone che viene a fare la sua parte e se ne va. Credo sia bello far vedere al pubblico cosa c’è di autentico nelle persone che hanno lavorato con me, mostrare un rapporto sincero. Verranno le persone che sono parte fondamentale della mia vita, come mia figlia Aurora”. Appuntamento a domani sera su Canale 5 con Michelle Impossible.

