Il dolore per Michelle Hunziker arriva la sera: “Quando chiudo la porta di casa”

Non si è mai pronti per una separazione o per un lutto, Michelle Hunziker prende ad esempio le due cose, lo fa ancora una volta e nell’intervista al Corriere della Sera ma questa volta è ancora più diretta. Michelle Hunziker non nasconde il dolore, sa che è il secondo fallimento e fa malissimo ma sa anche di essere molto fortunata perché il lavoro le sta dando modo di distrarsi, di superare tutto in parte con più facilità. Poi però arriva la sera e il dolore è lì perché Tomaso Trussardi non fa più parte della sua vita come prima. Le bambine ovviamente vivono con lei ma anche a loro ha dovuto spiegare cosa è successo.

Michelle Hunziker risponde se crede ancora nell’amore



“I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo – risponde Michelle Hunziker – sono difficili da superare perché ti senti fallita”. Sono parole non così semplici da dire ma lei le tira fuori, anche perché sa che il suo esempio può servire ad altre persone, ad altre donne.

“Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane” è questa la sua verità.

Quando le chiedono se crede ancora nell’amore risponde: “Sì, di brutto”. Michelle Hunziker continua a crederci perché Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi l’hanno amata davvero e lei non si è risparmiata nell’amarli entrambi. Restano magari gli errori ma soprattutto l’affetto, il bene che si vorranno sempre. Eros sarà tra i suoi ospiti di Michelle Impossible, dopo 20 anni saranno di nuovo sul palco insieme e ancora non ci crede che l’ex marito abbia detto sì. “A Tomaso voglio e vorrò sempre bene” continua a ripeterlo, perché dieci anni d’amore non si possono cancellare.

