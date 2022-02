Il grazie di Michelle Hunziker, i commenti di Eros dopo lo show e il bacio

Dopo la prima puntata di Michelle Impossible la Hunziker ha scelto le foto da pubblicare sul suo profilo social e la prima è quella con Eros Ramazzotti. Inizia così il suo grazie a tutte le persone che hanno partecipato al suo show perché quella per lei è la vita reale. Aspettava da 20 anni l’incontro con Eros sul palco, lo ripete ancora una volta perché Michelle Hunziker è felice, libera di potere parlare, senza più il timore di potere offendere qualcuno, mancare di rispetto, doversi preoccupare. Tutti felici per come è andata la prima di Michelle Impossible, tutti forse tranne uno, Tomaso Trussardi. E’ l’unico rimasto in silenzio mentre già ieri sera Eros ha postato due messaggi, che sembrano diretti allo show, all’ex moglie.

Michelle Hunziker: “Erano 20 anni che aspettavo questo momento”

“Che dire… erano 20 anni che aspettavo questo momento e ne è davvero valsa l’attesa.

I miei amici e le persone care ieri hanno buttato il cuore nel mio show e si è sentito tutto. Cantare dal vivo con i migliori musicisti che suonano guidati dal maestro Valeriano Chiaravalle con la regia di Luigi Antonini il quale ha saputo captare tutte le emozioni con i suoi stacchi da maestro, i miei autori che non hanno dormito per due settimane prima dello show e i quali hanno fatto un superlavoro” inizia così il post che Michelle ha appena pubblicato. Ringrazia tutti, dai costumi spettacolari al coreografo, il corpo di ballo. Ovviamente il grazie a Giorgio Armani, al trucco, parrucco, la sartoria, i tecnici, la produzione, tutti. Ringrazia i suoi compagni di viaggio, tutti quelli che ieri sono saliti sul palco.

C’era anche Eros ed è lui che dopo avere visto lo show in tv ha postato due citazioni: “Due cose ci salvano nella vita amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili (Tarun Tejpal)” e non possono non essere per Michelle.

Poi prende in prestito qualcosa da Vasco Rossi: “Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve MCQueen” è il post pubblicato dopo il bacio all’ex moglie, lontano da invidie e pregiudizi.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".