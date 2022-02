La gioia di Aurora Ramazzotti nel vedere Michelle ed Eros insieme, la sua reazione

Se il pubblico di Michelle Impossible si è emozionato così tanto nel vedere Eros e Michelle insieme così belli e complici pensate cosa ha provato Aurora. Ieri sera la Hunziker, Aurora e tanti amici si sono ritrovati tutti insieme per seguire la prima puntata dello show. Michelle era emozionatissima, con il timore che il suo spettacolo non piacesse fino in fondo, che a casa non arrivasse ciò che desiderava dire e mostrare. Invece, è arrivato tutto e il momento più atteso per i telespettatori non poteva che essere l’incontro sul palco dopo venti anni con il suo primo ex marito. Per Aurora Ramazzotti è stato molto di più, un insieme di emozioni che hanno trovato il culmine nell’immagine per lei più bella. C’era anche Aury nello show, bravissima e all’altezza della situazione, ma il suo messaggio sui social è tutto per la mamma e il papà.

Il messaggio di Aurora Ramazzotti per Eros e Michelle

Adora entrambi da sempre, la mamma e il papà, e senza dubbio l’ex coppia è stata bravissima nel gestire la situazione in tutti questi anni. Era solo una bimba Aury quando Eros e Michelle hanno scelto di lasciarsi, non è stato semplice, non lo è per nessuno, ma negli anni ha sempre potuto contare su entrambi.

“Che beeeelloooo” ha gridato Aurora Ramazzotti tra le sue storie Instagram mentre seguiva con tutti gli altri Michelle Impossible e si commuoveva nel vedere i suoi genitori così belli e veri insieme.

Forse non c’è più la favola e l’amore di un tempo ma resta tutto il resto e la corsa della Hunziker tra le braccia del papà di Aurora ha reso chiaro il suo messaggio. Loro non possono dimenticare la loro storia d’amore, il pubblico non l’ha mai fatto, Aurora la sta ancora vivendo ed è la cosa più bella.

