Benedetta Parodi ospite di Antonella Clerici: “Siamo nate per fare danni”

Dopo Giovanna Civitillo ospite di Antonella Clerici è Benedetta Parodi e lo spazio nel bosco di E’ sempre mezzogiorno diventa sempre più utile. Al tavolino per sorseggiare un aperitivo oggi ci sono due protagoniste della tv che adorano la cucina e soprattutto adorano mangiare. Benedetta Parodi è più preparata con le ricette, Antonella Clerici lascia volentieri il posto agli altri ma insieme sono pronte a fare danni e far sorridere i telespettatori. “Siamo nate per fare danni” lo dicono entrambe, un po’ pasticcione ma in comune sembrano avere molto altro. Tra segreti per fare durare un matrimonio e il quando Benedetta Parodi ha scoperto la sua passione per la cucina, chiacchierano come due vecchie amiche che non si incontrano da un po’. “Ho iniziato a cucinare quando è arrivato Fabio, quindi quando è arrivato il desiderio di famiglia perché prima non mi interessava molto” e poi quando sono arrivati i figli la passione per la cucina è diventata sempre più importante e poi è diventata un lavoro.

Benedetta Parodi e il segreto del matrimonio, con Fabio Caressa

“Il segreto del matrimonio è anche quello che ogni tanto lui se ne va e ognuno deve avere rispetto dei propri spazi e di quelli dell’altro” ed è del tutto d’accordo la Clerici. Cosa ben diversa dal modo di vivere la coppia di Amadeus e Giovanna Civitillo, è quindi una regola che non può valere per tutti. Ognuno trova il suo equilibrio e non c’è dubbio che Benedetta e Fabio l’abbiano trovato.

Dei suoi tre figli forse Diego è l’unico attratto dai fornelli ma la Parodi deve ancora capire se lo fa per vera passione o per necessità. Racconta che suo figlio adora la carbonara, gliela preparava una volta alla settimana ma lui la vorrebbe più spesso, così ha imparato a cucinarla. Ed è sempre di Diego che racconta confidando che si è appassionato al calcio da quando abbiamo vinto gli Europei.C’è una ricetta del cuore per Benedetta Parodi è sono gli gnocchi alla bava che la nonna preparava sempre la domenica quando la famiglia si ritrovava tutta insieme a pranzo. Ricordi, ricette e amore ma sempre con qualche pasticcio in cucina. Antonella e Benedetta immaginano una loro serata insieme, a tavola ovviamente, golose assaggerebbero tutto.