Giovanna Civitillo a E’ sempre mezzogiorno ricorda il momento difficile di Amadeus

Antonella Clerici accoglie Giovanna Civitillo nel bosco di E’ sempre mezzogiorno. Lei è l’ospite perfetta per parlare d’amore nel giorno di San Valentino. Lei e Amadeus sono l’unica coppia della tv che ha il profilo insieme e Giovanna è molto orgogliosa di questa scelta. “Io c’ero quando vi siete conosciuti a L’Eredità e vi siete innamorati” ricorda Antonella Clerici. “L’hai seguito sia nella buona che nella cattiva sorte nel senso che Ama ha avuto come tutti noi che abbiamo una lunga carriera degli alti e bassi”. Giovanna Civitillo annuisce, quel periodo però non le ha mai tolto il sorriso. “Lui ha un certo punto ha dovuto ricominciare e tu gli sei stata sempre vicino. Che differenza c’è essere stata con lui nei momenti difficili e adesso nella più grande popolarità che un conduttore può avere?” e la risposta della moglie di Amadeus continua a parlare d’amore, un legame speciale tra loro.

Giovanna Civitillo ospite di Antonella Clerici

“Se conosci un po’ Amadeus lui è sempre lo stesso, sempre con i piedi per terra, non c’è nessuna differenza perché anche con questo grande successo è sì felice e se lo gode ma è lo stesso di quel periodo buio. Siamo sempre stati uniti allo stesso modo e in quel momento abbiamo cercato la nostra felicità nel privato”. Quello è stato il momento in cui hanno concepito Josè, si sono uniti di più come coppia, hanno consolidato di più il loro amore.

Giovanna Civitillo, il legame con Alice, la prima figlia di Amadeus

“Lei mi ha fatto scoprire questo senso materno, aveva 5 anni, è cresciuta con noi, con me, sono diventata la sua amica, la sua confidente, cercava di imitarmi un po’ e ha voluto fare danza, è cresciuta con noi ed è sempre stata con noi ed è stato bello”.

Non ama parlare di famiglia allargata, Alice è cresciuta con lei, ha un legame speciale anche con lei che oggi è una giovane e bellissima donna.

