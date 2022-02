Giovanna Civitillo piange per Amadeus a La vita in diretta: “Sono orgogliosa”

Sanremo 2022 è finito da due giorni, Giovanna Civillo può togliere la mascherina con cui ha protetto soprattutto suo marito in queste settimane e a La vita in diretta cede al pianto. E’ emozione pura quella di Giovanna Civitillo, tenerissima spiega il motivo delle sue lacrime. Ha la voce che le trema, il viso che cerca di contrarre per non fare scendere quelle lacrime ma alla fine non regge e compresa da Alberto Matano e dagli altri capisce che può lasciarsi andare. Possiamo solo immaginarla la tensione di questi giorni ma il festival di Sanremo per gli addetti ai lavori inizia mesi prima. Le scelte, le prese di posizione, tutta la cura possibile ma ci sarà sempre qualcuno da scontentare e poi la paura che il covid potesse rovinare tutto. La moglie di Amadeus ha vissuto con lui tutto questo e non l’ha fatto solo da moglie ma da collega.

Le lacrime di Giovanna Civitillo a La vita in diretta

Sanremo 2022 è stato un successo straordinario e gran parte del merito va da Amadeus e lei è così orgogliosa di suo marito. La commozione arriva sull’applauso al festival e quando Matano le chiede il motivo della sua emozione lei ammette: “E’ che sono orgogliosa, se lo merita, è proprio bravo!”. Meravigliosa Giovanna mentre Matano ricorda che per Amadeus non c’è solo il successo odierno ma ci sono stati anche periodi di ombra. Oggi gli viene riconosciuto il suo lavoro, dopo tanta fatica, dopo avere ingoiato magari chissà quanti e quali dispiaceri. Così dolce Giovanna che per amore, per la famiglia, ha scelto di mettere da parte la carriera, di realizzarsi attraverso la realizzazione di suo marito trovando il suo giusto spazio, perché la vita che ha oggi è quella che ha sempre desiderato.

Una coppia che non si imbarazza nel dire che il loro amore è la cosa più importante. Amadeus le ha fatto la dichiarazione d’amore più bella scendendo in platea con un bacio e i fiori di Sanremo. Le lacrime di Giovanna oggi sono la sua ennesima dichiarazione d’amore.

La commozione di Giovanna Civitillo sul successo di Amadeus a #Sanremo2022: “Sono orgogliosa, se lo merita, è proprio bravo” #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/wWIpPy8gUY — La Vita in diretta (@vitaindiretta) February 7, 2022

