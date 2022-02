Stra boom per Doc-Nelle tue mani 2: il GF VIP 6 condannato ad ascolti mediocri

Una sfida del tutto inedita quella che ha visto nella serata di ieri, 17 febbraio 2022, protagonisti da un lato il Grande Fratello VIP 6 e la fiction di Rai 1 Doc-Nelle tue mani. Da un lato una delle serie più amate e seguite del piccolo schermo, dall’altro un reality che va in onda da oltre 5 mesi e che non è più il GF VIP di un tempo. Uno scontro inedito appunto, al giovedì sera. Come sono andate le cose? Lo scopriamo con i dati auditel relativi alla serata di ieri, che ci rivelano che la vittoria è andata ovviamente alla fiction di Rai 1 che è volata con una media di oltre 6,5 milioni di spettatori. Il GF VIP scende sotto i 3 milioni ma regge con il 20% di share chiedendo alle 2 meno un quarto di notte, non lo scordiamo. Non sono bastati annunci di ridicoli provvedimenti disciplinari e sceneggiate varie ed eventuali. Il pubblico ha scelto Rai 1 ma resta quello zoccolo duro che si diverte con il programma di Signorini e questo, non si può negare.

Su Rai 1 si va avanti con le storie del dottor Fanti e di tutta la sua squadra. Un’altra puntata ricca di colpi di scena quella in onda ieri. Sicuramente meno forte, emotivamente, rispetto alla quarta puntata di Doc 2 che ha davvero commosso ed emozionato mezza Italia. Una serie che piace al pubblico e che è al momento, una delle più viste e ben fatte sul piccolo schermo. Un prodotto di cui ci si può sicuramente vantare, a differenza di un reality che, continuerà anche a fare gli ascolti che servono a Mediaset per tirare avanti la baracca ma che è sempre più imbarazzante, di puntata in puntata. Uno show pietoso, che da 5 mesi racconta sempre le stesse identiche dinamiche ma che continua, in ogni caso, a catalizzare l’interesse di almeno 3 milioni di spettatori a serata. Certo pensare di andare in onda contro Doc e fare anche bene, è stato un incomprensibile atto di coraggio…

Gli ascolti del 17 febbraio 2022: ecco i dati auditel di ieri

6.561.000 e il 28,70% di share per la puntata di Doc-Nelle tue mani 2 andata in onda il 17 febbraio 2022. Precisiamo che Doc va in onda dalle 21,30 circa alle 23,30 mentre il reality di Canale 5 ha tenuto compagnia ai coraggiosi che sono andati avanti fino alle 2 di notte. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.990.000 spettatori pari al 19.2% di share.

Su Rai2 Stai Lontana da Me fa 766.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue fa 1.234.000 spettatori (6%). Su Rai3 Paolo Conte, Via con Me fa817.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio fa 839.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 PiazzaPulita fa 705.000 spettatori con uno share del 3.9%. Su TV8 il match di Europa League Atalanta-Olympiacos fa il 3.6% con 889.000 spettatori mentre sul Nove The Expatriate – In Fuga dal Nemico fa 283.000 spettatori (1.2%).