Salta anche Il cantante mascherato 3: vanno in onda le repliche di Montalbano

Cambia ancora la programmazione di Rai 1 e potrebbe variare nuovamente qualora ci fossero delle notizie da dare in tempo reale agli italiani. Oggi 25 febbraio 2022 salta la terza puntata de Il cantante mascherato 3 e, stando alle ultime notizie relative alla programmazione odierna, dovrebbe andare in onda una replica de Il commissario Montalbano. La scelta della Rai è chiara: la fiction si può sospendere all’ultimo momento senza troppe ripercussioni, può essere interrotta o tagliata, trattandosi di una replica, diverso sarebbe il discorso da fare con un programma impegnativo come quello di Milly Carlucci. Ed è anche probabilmente per questo motivo che la Rai ha deciso di non recuperare questa sera la puntata di Doc-Nelle tue mani 2 saltata ieri. Si teme, purtroppo, che ci siano notizie da dare in tempo reale, con la situazione in Ucraina che potrebbe peggiorare da un momento altro.

Il cantante mascherato 3 non va in onda oggi: cosa vedremo la prossima settimana

Sono nove le maschere che si sfidano a questo punto la prossima settimana il 4 marzo 2022 come sempre alle 21.30 su Rai 1: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, e il Drago. Bisognerà attendere per conoscere la vera identità dei personaggi che stanno partecipando a questa terza edizione dello show. La scorsa settimana il Cavalluccio Marino e l’Aquila sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità: sotto le maschere si nascondevano rispettivamente Cristina D’Avena e Alba Parietti. Per i prossimo svelamenti, dovremo quindi aspettare la prossima settimana. La terza puntata si aprirà con lo spareggio tra Drago e Pinguino, e proseguirà con otto strepitosi duetti con famosi cantanti italiani che saranno fatti a sfide. Gli abbinamenti: Volpe- “Controvento” vs. Pastore Maremmano- “Meraviglioso amore mio” con Arisa; Camaleonte- “Dove si balla” vs. Soleluna- “Splendido splendente” con Mietta; Pesce Rosso- “Non voglio mica la Luna” vs. Medusa- “Amandoti” con Fiordaliso; Lumaca- “Ciao Ciao” vs. Pinguino- “Il cucuzzolo della montagna” o Drago- “Serenere” con Cristina D’Avena.

L’appuntamento con Il cantante mascherato 3 è per il 4 marzo 2022 su Rai 1.