Che nonna meravigliosa Eleonora Giorgi: “Non ho voluto ancora prendere mio nipote in braccio”

Eleonora Giorgi è diventata nonna da pochissimo, grazie a Clizia Incorvaia e suo figlio Paolo Ciavarro, è la nonna di Gabriele. A Silvia Toffanin confida tutta la sua felicità, quella che attendeva da tempo. Racconta il peso del bambino, quanto è piccolo e indifeso. E’ appena nato ed è per questo che Eleonora Giorgi ha deciso di non prenderlo ancora in braccio. In genere è il primo desiderio di tutti, soprattutto dei nonni, ma hanno deciso di tutelare il piccolino. Non è la paura del Covid ma la paura dei germi, dei batteri. E’ un comportamento che dovrebbero adottare tutti con i neonati e l’attrice è felice di averlo fatto, ci sarà poi tempo per coccolarlo e baciarlo.

Eleonora Giorgi a Verissimo



“Clizia si è veramente rivelata quella che io avevo sempre sentito e sperato” e ricorda che lei è stata la prima fan della coppia, quando in molti non credevano al loro amore e non credevano alla relazione di suo figlio con una donna più grande di dieci anni. Si sbagliavano. “Paolo sembra abbia partorito lui. Clizia ha scattato una foto un’ora dopo il parto e sembra anche più giovane, una ragazzina”.

Anche Massimo Ciavarro è un nonno felice, per il nipote Gabriele ha lasciato il luogo dove cerca di vivere il più possibile lontano da tutti e tutto. Per Eleonora Giorgi il padre di Paolo è un po’ pazzo ma lo dice con amore. Massimo Ciavarro non andrà in tv a parlare del nipotino e lei parla anche per lui.

Tutti felici in famiglia e poi arriva il collegamento con Clizia e Paolo. Bellissimi, felici, innamorati e Clizia Incorvaia si emoziona perché sta scoprendo il mondo con nuovi occhi. Ancora più uniti di prima si scambiano dichiarazioni d’amore. C’è una famiglia felice in più ed è per la Giorgi il dono più grande.