Domenica IN ospiti e anticipazioni del 27 febbraio: ultime notizie sulla Guerra

Una nuova puntata di Domenica IN andrà in onda oggi, 27 febbraio 2022, e anche se l’obiettivo di un programma come quello di Mara Venier è intrattenere e divertire, non si può fare a meno di essere legati all’attualità, a quello che sta succedendo in Europa in questo drammatico momento storico. Per questo motivo, come rivelano le anticipazioni, nella puntata di Domenica IN di oggi, in apertura, ci sarà uno spazio informativo sugli sviluppi della guerra in Ucraina. Insieme a Mara Venier ci saranno il giornalista e conduttore de ‘La Vita in Diretta’ Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno Monica Maggioni, direttore del TG1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi.

Dopo questo spazio, ci sarà un momento per emozionarsi e divertirsi. Tanta musica sulla scia dello strepitoso successo di Sanremo 2022. Vediamo quindi la lunga lista degli ospiti di questa nuova puntata.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi 27 febbraio 2022

Tra gli altri ospiti della puntata di Domenica In di oggi ci sarà anche Achille Lauro, che racconterà le tappe più importanti della sua carriera per poi esibirsi con il brano ‘Domenica’, 14° classificato al Festival di Sanremo 2022 e con il nuovo singolo ‘Stripper’, con il quale parteciperà al prossimo ‘Eurovision Song Contest’ 2022. E sempre da Sanremo arriva Irama, altro grande protagonista della scena musicale, si esibirà con ‘Ovunque Sarai’, 4° classificato a Sanremo 2022, e con il suo ultimo singolo ‘Cinque gocce’, tratto dall’ album ‘Il giorno in cui ho smesso di pensare’, uscito in questi giorni.

Edoardo Leo, presenterà il suo film ‘Luigi Proietti detto Gigi’, dal 3 marzo nelle sale cinematografiche, mentre l’attore Stefano Accorsi sarà in collegamento per presentare la fiction ‘Vostro onore’, in onda su Rai1 da lunedì 28 febbraio, per 4 puntate. Torna a Domenica In un’altra grande amica di Mara Venier, parliamo di Arisa, che si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi in un medley dei suoi successi e con il suo ultimo singolo ‘Cuore’, con lei in studio anche il ballerino di ‘Ballando con le Stelle’ Vito Coppola. Appuntamento quindi alle 14 su Rai 1.