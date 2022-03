Elettra Lamborghini presto in tv con un nuovo programma: i dettagli

Elettra Lamborghini è pronta a tornare in tv con un nuovo programma tutto suo. I telespettatori vedranno quindi la rampolla della celebre casa automobilistica, non più in veste di cantante e opinionista di reality show, ma stavolta alla conduzione di un nuovo format televisivo. La cantante, dopo aver co-condotto l’ultima edizione di Miss Italia con Alessandro Di Sarno, è stata arruolata dal canale NOVE per un programma comico. Stando alle anticipazioni che sono trapelate, anche in questa nuova avventura Elettra non sarà sola. Al suo fianco ci saranno altri due co-conduttori. Dalle ultime notizie che si apprendono in rete, pare che il nuovo programma di Elettra Lamborghini dovrebbe prendere il via ad aprile. L’artista avrà quindi modo di mettere in mostra tutta la sua verve e comicità. Il nuovo format appare essere una sorta di sequel di Colorado Café, la celebre trasmissione targata Mediaset.

I PanPers al fianco di Elettra Lamborghini in un nuovo programma

La produzione del nuovo programma tv di Elettra Lamborghini è stato affidato a Colorado Café. Tanti gli ospiti presenti nel corso delle puntate. Le registrazioni del nuovo format tv non sono ancora iniziate, ma già qualche indicazione è trapelata, come quella relativa ai co-conduttori. Pare che ad affiancare la moglie del dj Afrojack ci siano i PanPers. Si tratta di un duo comico molto amato e popolare che hanno spopolato in tv grazie alla partecipazione al programma comico Colorado. Insieme ad Elettra, la coppia assicurerà delle gag comiche che restituiranno al telespettatore tanta leggerezza e momenti di grande divertimento. Ma la domanda che in tanti si pongono in questo momento è quali sono i comici presenti nel nuovo programma condotto da Elettra Lamborghini? Anche in questo caso le prime indiscrezioni ci vengono in aiuto e riferiscono che Valentina Persia, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi saranno ospiti della trasmissione. In aggiunta a questi anche Francesco Cicchella, Maurizio Battista e Alberto Farina. Tutti volti già visti in Colorado.

Lamborghini inarrestabile: dal Festival di Sanremo alla tv

Elettra Lamborghini deve molto della sua popolarità grazie alla partecipazione al popolare format targato MTV #Riccanza. Il programma dedicato ai rich kids italiani, dove si è conosciuto per la prima volta anche Tommaso Zorzi. Elettra ha dimostrato sin da subito la sua grande simpatia, ma anche la passione per la musica ed il ballo. Passioni che l’hanno portata dritta al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni Elettra è stata anche un volto molto richiesto dalla tv italiana: è stata concorrente di Name That Tune e opinionista de L’Isola dei Famosi 2021.