Pierpaolo Pretelli scomparso dai radar Rai: fuori da Domenica In, bolle altro in pentola?

Lo avevamo visto sul palco di Tale e quale show lanciatissimo verso un futuro in Rai. Lo abbiamo visto al fianco di Mara Venier a Domenica In e nel frattempo anche nei talk dei programmi della Rai ( in particolare nei pomeriggi di Alberto Matano con La vita in diretta). E poi? Che fine ha fatto Pierpaolo Pretelli? Al momento al parlare per lui sono solo i profili social: gli eventi ai quali partecipa, le storie postate in compagnia della sua fidanzata Giulia Salemi e poco altro. Sta bollendo qualcosa in pentola? Non è dato sapere.

I personaggi amatissimi dal pubblico, e che hanno un seguito, una sorta di esercito, come nel caso del Pretelli appunto, di solito tendono a raccontare tutto quello che succede a chi in qualche modo, li rende noti, famosi e gli dà popolarità. Nelle ultime settimane non c’è sembrato però che Pierpaolo abbia in qualche modo fatto riferimento alla sua assenza dalla tv e soprattutto da Domenica IN. Bloccato prima dal covid, poi dall’ondata di cantanti di Sanremo che aveva invaso il programma di Rai 1 , togliendo quindi spazio alle possibili esibizioni. Poi aveva fatto breccia lasciando il segno con la sua imitazione perfetta di Ligabue. Il pupillo di zia Mara però, nel silenzio più totale ( da parte degli addetti ai lavori, non certo di chi sui social ancora oggi si chiede che fine abbia fatto) è scomparso dal programma domenicale della rete. Nessuna traccia di Pretelli, dei suoi giochi, delle sue imitazioni. E se prima lo vedevamo anche spesso a casa di Mara Venier a Roma, tra cene e festeggiamenti vari, improvvisamente nulla più.

Che fine ha fatto Pierpaolo Pretelli?

Lo avrà deciso Pierpaolo di prendersi del tempo anche per capire come usare al meglio le sue doti, oppure qualcuno ha deciso che era arrivato il momento di prendersi una pausa? Nessun parla, nessuno spiega e tanti davvero si chiedono che cosa sia successo. Come sia stato possibile passare da una sovraesposizione a una non esposizione totale…

Si cerca di capire se ci sia qualcosa di grosso all’orizzonte, un progetto importante da tenere top secret, qualcosa che cambierà le sorti lavorative dell’ex velino…Tutto tace o almeno così pare. Dobbiamo aspettarci una clamorosa sorpresa? Staremo a vedere! Noi di certo continuiamo a fare il tifo per i giovani talenti purchè riescano a trovare un ruolo giusto e non siano bruciati random e a caso, solo per uno sfizio di troppo da chi può fare il buono e il cattivo tempo.