Pierpaolo Pretelli non è “scomparso” ma si nasconde dietro una maschera del Cantante Mascherato 3?

Poche ore fa, vi abbiamo parlato di Pierpaolo Pretelli e della sua “scomparsa” dalla Rai. L’ex velino, subito dopo il successo con Tale e quale Show, era diventato il pupillo di Mara Venier nella sua Domenica IN. Aveva diviso il pubblico con le sue imitazioni e con le sue esibizioni: da un lato i suoi fan felicissimi di vederlo in tv, che gli riconoscono da sempre in grande talento; dall’altro gli odiatori social che hanno sempre sputato veleno. Nel mezzo, i telespettatori che pur riconoscendo un talento in erba, hanno creduto che con studio e dedizione per questo lavoro, avrebbe potuto avere occasioni migliori. Sta di fatto che, da qualche settimana, quasi un mese, Pierpaolo Pretelli è scomparso dai radar. Se prima lo si vedeva anche al tavolo de La vita in diretta, oltre che a Domenica IN, da giorni, dell’ex vippone, non ci sono tracce. Sono molti i telespettatori a pensare che in realtà questa, non sia una vera e propria scomparsa ma che in realtà Pierpaolo stia partecipando alla terza edizione de Il cantante mascherato e che si nasconda quindi dietro un costume nel programma di Milly Carlucci. Potrebbe davvero essere così? Bhè la certezza potrà arrivare solo dopo gli svelamenti ma, proprio per le capacità di imitatore di Pierpaolo, il giovane lucano potrebbe realmente celarsi sotto qualsiasi maschera, facendosi passare per un altro.

Pierpaolo Pretelli sta partecipando al Cantante mascherato 3?

I fan di Pierpaolo, già dalla prima puntata, hanno ipotizzato che potesse nascondersi sotto una maschera. In quella occasione però, proprio nel corso della prima serata, Pierpaolo teoricamente era a Milano con Giulia Salemi, la sua fidanzata. Alcuni hanno anche ipotizzato che si trattasse di un tranello, organizzato dalla coppia per depistare. Ma sotto che maschera si nasconderebbe Pierpaolo Pretelli? Le ipotesi non mancano: c’è chi pensa che sia SoleLuna. Tutti credono che sia Malgioglio ma qualcuno ipotizza che ci sia Pierpaolo che imita gli artisti imitando prima Malgioglio ( questa imitazione è uno dei suoi cavalli di battaglia). C’è però da dire che tra gli indizi dati, SoleLuna nel corso delle puntate del programma di rai 1 ha detto che quando era giovane aveva paura del buio e che sua madre gli era andata in sogno e aveva smesso di averne. Il che lascerebbe pensare che la mamma di questo artista sia morta. Il che escluderebbe quindi il fatto che il Pretelli possa nascondersi sotto il costume di SoleLuna.

Altra ipotesi: Pierpaolo Pretelli potrebbe essere Drago? Secondo molti spettatori, che anche ieri sera hanno commentato sui social il programma di Rai 1, il fidanzato di Giulia Salemi sarebbe proprio Drago. L’altezza del personaggio tornerebbe: infatti Drago dovrebbe essere un uomo alto circa 1,90 e il Pretelli ha proprio questa altezza. Tra gli altri indizi ha parlato dello sport e di come la forma fisica, per la quale è fissato, abbia a che fare con il suo lavoro. Considerato che ha iniziato dal bancone di Striscia la notizia, facendo il Velino, questo indizio potrebbe in qualche modo tornare. Ha anche detto che fa perdere la testa alle donne, anche per lavoro; Pierpaolo ha anche fatto il modello ma prima del GF VIP faceva il cameriere, quindi risultano un po’ stonati questi indizi.

Per scoprire se il Pretelli è davvero scomparso dai radar o si nasconde sotto la maschera di uno dei concorrenti del Cantante mascherato 3, dovremmo aspettare. Sta di fatto , che proprio per evitare queste congetture, Pierpaolo avrebbe potuto partecipare a Domenica In, nonostante tutto. Perchè assentarsi e far si che ci fosse il sospetto? Staremo a vedere!