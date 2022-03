Chiara e Simone un mese dopo C’è posta per te: il matrimoni è salvo

Ci aveva messo tanto impegno Maria de Filippi per provare a far aprire la busta a Chiara e a quanto pare ci aveva visto lungo visto quello che è stato il finale. Nell’ultima puntata di C’è posta per te in onda ieri, abbiamo visto anche un video di quello che è stato il “dopo” per alcuni dei protagonisti di questa edizione. Tra questi anche Chiara e Simone. La loro storia aveva fatto parecchio discutere, visto che Simone, traditore seriale, aveva davvero fatto soffrire molto sua moglie.

Simone era arrivato in lacrime davanti alla busta di C’è posta per te e aveva aperto il suo cuore a Chiara: “Ciao ‘amo’, so che non te lo saresti mai aspettata di trovarmi qua, volevo chiederti scusa davanti a tutti e di perdonarmi dei tradimenti e delle umiliazioni perché non te le sei meritate”. E ancora: “Le persone possono cambiare, per me potrebbe essere il primo passo per essere una nuova persona che smette di dire bugie, per essere più limpido e sincero”. Chiara ovviamente, non sembrava avere nessuna intenzione di credere a Simone e a quello che suo marito le stava raccontando, pensando che si trattasse dell’ennesimo capitolo fato di bugie. Maria però ha capito che c’era ancora un sentimento molto forte tra i due, tanto da dare dei consigli a Chiara. La ragazza si era anche conquistata l’affetto del pubblico, con una frase rivolta a Maria: l’aveva invitata a casa con loro, in modo da poter spiegare gli atteggiamenti incomprensibili del marito. Un invito che oggi la donna, ha fatto nuovamente alla conduttrice di C’è posta per te.

Qui la storia di Chiara e Simone

C’è posta per te e poi…Chiara e Simone stanno ancora insieme?

Un mese dopo la pace fatta nella trasmissione di Canale 5, Chiara e Simone stanno ancora insieme e l’uomo sembra aver capito finalmente, che è lei la persona con cui vuole passare il resto della sua vita. Chiara ha rivolto però un nuovo invito a Maria: la porta di casa loro è sempre aperta, qualora volesse andare a fargli visita!