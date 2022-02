Simone il traditore seriale perdonato dalla moglie. Maria de Filippi consiglia l’evirazione

Una storia finita con il perdono. Non tutte le donne avrebbero fatto la stessa scelta che ha fatto la moglie di Simone. L’amore va oltre, qualcuno dice, ma ci sono anche dei limiti. In ogni caso, visto che i due si vedevano anche prima di C’è posta per te, nonostante lei lo avesse cacciato di casa, era anche abbastanza logico pensare che alla fine sarebbe finita in questo modo. Simone ha raccontato a Maria de Filippi dei suoi tradimenti, ma anche dell’amore infinito che prova per sua moglie Chiara, che sarebbe in realtà la donna della sua vita ( pensate se non lo fosse). L’ultimo tradimento si è consumato persino davanti agli occhi della moglie, visto che per mesi Simone, ha corteggiato un’altra donna che lavorava insieme a loro. Il tradimento fisico non c’è stato, ma solo perchè questa terza donna non ha voluto andare oltre.

Il consiglio di Maria de Filippi per Chiara dopo i tradimenti di Simone

“C’è un problema se lui va a cercarsi sempre le altre. Significa che qui non sta bene e che con me non sta bene. Se va fuori casa a cercare le altre, vuol dire che in casa non sta bene”. Simone promette fedeltà e cerca di essere molto convincente: “Non ti farò più del male, ti chiedo solo di ricominciare“. Simone nel corso della puntata di C’è posta per te del 12 febbraio 2022, ha spiegato che se è arrivato in tv per scusarsi, è perchè ha capito che vuole solo Chiara.

Maria de Filippi per convincere la donna ha quindi dato questo prezioso consiglio in modo abbastanza ironico: “Guarda che c’è la soluzione che è l’evirazione, me lo hai detto anche tu”. E alla fine Chiara ha deciso di aprire la busta e perdonare suo marito.

