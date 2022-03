Tina Cipollari fa piangere di nuovo Pinuccia, lei sbotta: “Sei pesante e maleducata”

Ennesimo scontro infuocato nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 17 marzo 2022. E anche in questa occasione le due protagoniste sono state Tina Cipollari e Pinuccia. La dama di Vigevano ha preso la parola per dire che non aveva gradito affatto quanto accaduto nelle ultime puntate del programma: “Mi ha vista tutta Vigevano, tu con quella storia dello specchio ci hai preso per i fondelli” ha sbottato Pinuccia, offesa per come Tina si era comportata. Ma la Cipollari ha subito ribattuto: “E voi non avete preso in giro il signore che è arrivato a conoscervi”. La romana ha spiegato di aver portato lo specchio in studio per far capire alle due dame che non devono sentirsi due soubrette e che devono dare modo ai cavalieri che arrivano nel programma, di farsi conoscere. “Anche voi con il vostro atteggiamento avete mancato rispetto verso il signor Bruno” ha detto la Cipollari. Pinuccia però non ci sta e ribatte dicendo che Tina è pesante e non solo. Maria prova a scherzare e a metterci una pezza ma non basta. Le cose infatti peggiorano quando Vincenza rivela che Pinucccia ha chiesto al signor Bruno, dopo averlo rifiutato, come mai non l’avesse chiamata e gli ha anche chiesto di ballare insieme.

La rabbia di Pinuccia di nuovo in lacrime a causa di Tina

I toni tra le due signore si sono nuovamente alzati tanto che Tina ha dato della maleducata a Pinuccia che non ha retto più e anche questa volta ha iniziato a piangere dicendo di non sopportare più l’opinionista che a suo dire, sarebbe una grande maleducata.

Anche il pubblico di Canale 5 che segue con passione Uomini e Donne in questa storia, sembra volersi schierare dalla parte di Tina ( specchio a parte). E non mancano i commenti sui social: “Brava Tina , volevo dire alla signora Pinuccia che , la sua cattiveria la vede tutta Italia , le consiglio di trovarsi una sala da ballo nella sua città così può scegliersi il cavaliere alla sua altezza .Cara signora scenda dal piedistallo che alla sua età se cade si fa male , cerchi di essere più umile ” scrive una spettatrice sui social. E un’altra ha aggiunto: “La signora Pinuccia ci farebbe un grande piacere se restasse in pianta stabile a Vigevano invece che ammorbare la collettività tutta con la solita tiritera.“

E a proposito di portare rispetto a una donna di 80 anni, un’altra telespettatrice di Uomini e Donne fa notare: “È difficile portare rispetto ad una donna come Pinuccia, anche se a 80 anni, se è lei in primis a nn portare rispetto agli altri!!!l’altra puntata ha schifato Bruno ed oggi che esce con Vincenza ti avvicini?! l’importante per te è non fare una brutta figura a Vigevano è solo quello che t’interessa?!allora fa bene Tina ad attaccarti….non si tratta di sensibilità come dice Gianni, sennò avrebbe avuto sensibilità in primis lei per Alessandro e per Bruno e invece….la sua “sensibilità” è legata alla popolarità che ha a Vigevano!!!!mi dispiace ma è così.”