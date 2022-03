Ascolti tv: parte bene l’Isola dei famosi 2022, Vostro Onore chiude al 18%

La primavera avrà portato bene a Canale 5? Lo scopriremo a breve, con i dati di ascolto relativi al 21 marzo 2022. Una serata diversa per Mediaset : su Canale 5 infatti è andata in onda l’Isola dei famosi 2022 con Ilary Blasi al timone del reality honduregno! Prima puntata piuttosto standard e noiosa, succede sempre del resto, quando bisogna presentare le coppie e spiegare i meccanismi. Non hanno aiutato, va detto, i collegamenti. Ancora una volta l’audio non ha messo a loro agio concorrenti e conduttrice, con una difficoltà di comunicare, non di poco conto. In ogni caso, la prima è andata e il ritorno di Ilary Blasi è stato accolto con grande entusiasmo da parte del pubblico, almeno sui social.

Sarà successo lo stesso anche davanti alla tv, per numero di spettatori? La prima puntata dell’Isola dei famosi 2022 ha sfidato ieri il gran finale di Vostro Onore, la fiction Rai partita con oltre 4 milioni di spettatori ma che ha poi perso strada facendo una fetta di pubblico. Un “nemico” quindi, non troppo difficile da battere.

E ora con i dati auditel a nostra disposizione, possiamo dirvi che la serata del 21 marzo 2022, è stata vinta dall’Isola dei famosi che in share, ottenendo una media del 23% ( anche se con quasi due ore in più di programma) batte Rai 1. L’ultima puntata di Vostro Onore si ferma al 18 %.

Gli ascolti della prima serata del 21 marzo 2022: aria di primavera, ecco i dati

La prima puntata dell’Isola dei famosi 2022 è stata vista da 3.236.000 telespettatori e il 23,3% di share. Un ottimo esordio per il programma di Canale 5.

La quarta e ultima puntata di Vostro Onore su Rai 1 chiude con 3,7 milioni di spettatori e una media del 18% di share.

Su Rai2 Delitti in Paradiso è stata vista da 1.200.000 spettatori pari al 5.12% di share. nel primo episodio, e 938.000 spettatori pari al 5.11%, nel secondo episodio. Su Italia 1 l’ultimo appuntamento con Freedom – Oltre il Confine registra 846.000 spettatori con il 4.22% (presentazione di 20 minuti: 975.000 – 3.98%). Su Rai3 Presa Diretta fa 1.271.000 spettatori pari ad uno share del 5.92% (presentazione di 13 minuti: 1.265.000 – 5.17%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 972.000 spettatori con il 5.93% di share. Su La7 la serie Sherlock ha registrato 396.000 spettatori con uno share dell’1.82%, nel primo episodio, e 191.000 spettatori con uno share dell’1.79%; nel secondo episodio.