Ultima Fermata parte stasera: il trash di C’è posta per te nelle mani di Simona Ventura

Ci sembra parecchio palese: quest’anno le storie più trash di C’è posta per te, quelle di corna, suocere e varie, amanti e via dicendo hanno preso un altro treno. Sono state dirottare verso una destinazione diversa: destinazione Ultima fermata. I promo parlano chiaro: Maria de Filippi si è lasciata il meglio per il nuovo programma che parte da stasera su Canale 5. Oggi 23 marzo 2022 andrà in onda il primo appuntamento con Ultima fermata, il nuovo programma in prime time di Mediaset. Un po’ C’è posta per te, un po’ Temptation Island, il nuovo programma di Maria de Filippi è pronto a regalare altri ascolti d’oro alla rete, almeno così si spera. A narrare le gesta dei protagonisti, coppie che hanno deciso di scrivere al programma per capire su quale treno salire, Simona Ventura che, a differenza di quanto succede con Temptation Island, non avrà un incontro diretto con i protagonisti di Ultima Fermata ma racconterà da esterna le loro storie e le decisioni che poi, la coppia prenderà. Questa volta però non ci sarà Maria nel ruolo di analista, nella seduta di terapia di coppia, i protagonisti dovranno sbrigarsela da soli e prendere in modo autonomo le decisioni.

Ultima fermata si parte oggi 23 marzo 2022 su Canale 5: le anticipazioni

Di Ultima fermata sappiamo pochissimo. Neppure nelle puntate di Uomini e Donne in onda in questi giorni, c’è stato spazio per la promozione. Ci possiamo solo affidare ai video promozionali in onda in questi giorni che ci mostrano le storie di giovani coppie in difficoltà: c’è chi cerca di capire se dopo un tradimento, c’è ancora possibilità di recuperare un rapporto; c’è chi vuole comprendere se il matrimonio è stata la tomba del sentimento e deve quindi giocare la carta divorzio. Ci sono giovani donne a giovani uomini che si mettono in discussione ( ben consapevoli, non lo dimentichiamo, della fama che il programma potrà dare loro).

Cosa possiamo dirvi in aggiunta alle pochissime informazioni trapelate? Davvero nulla. Prima di commentare, giudicare o dire la nostra sul nuovo programma di Canale 5 abbiamo bisogno di vedere la prima puntata. Per cui appuntamento a stasera, con Ultima Fermata. Siamo sicuri che ci sarà da indignarsi, da divertirsi e anche da riflettere come succede spesso quando i protagonisti delle storie raccontate in tv non sono vip, ma gente comune che decide di rendere il suo privato pubblico.