Ascolti tv, la Nazionale vince nonostante tutto ma perde 5 milioni di tifosi. STEP batte La pupa

E alla fine le nazionale di calcio ce l’ha fatta a vincere, ritrovando anche la via della porta, peccato che non sia servito a nulla e che la vittoria contro la Turchia non cambi l’esito di questi play off. Italia fuori dai mondiali e una nazionale da rifondare. Quanti italiani davanti alla tv ieri, per seguire comunque la nazionale? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che ci rivelano i dati della prima serata. Il 29 marzo 2022, per Rai 1 con la nazionale di calcio che incolla alla tv una media del 21% di share di spettatori, vince facile la serata.

Una serata spenta, si può dire, almeno da parte della concorrenza. Canale 5 che aveva già programmato il prime time pensando che la gara con la Turchia potesse servire qualcosa, ha deciso di lasciare in onda comunque il film in replica Il diavolo veste Prada, anche per dare modo al programma di Barbara d’urso, La pupa e il secchione, di portarsi a casa qualche spettatore in più. In realtà la mossa non ha funzionato poi così tanto visto che la puntata di ieri de La Pupa e il secchione Show, nonostante l’assist di Canale 5 non ha convinto il pubblico. Ed è anche normale aspettarsi un risultato simile. Il format originale, ha anche un suo perchè, farlo diventare la succursale di Domenica Live e Live non è la d’Urso, mandandolo in onda su Italia 1 è stato un clamoroso errore. E i dati parlano chiaro: con l’8 % di share portato a casa nella serata di ieri, il programma di Italia 1 viene battuto anche da Rai 1 con Stasera tutto è possibile.

Gli ascolti del 29 marzo 2022: ecco i dati auditel relativi alla serata di ieri

5.206.000 spettatori con il 21.6% share per la partita della nazionale. I tifosi ci sono sempre, ma sono la metà rispetto ai 10 milioni che qualche giorno fa speravano che l’Italia, con un avversario così facile da battere, agguantasse la vittoria. E invece non è successo.

Su Canale5 Il diavolo veste Prada ha incollato davanti al video 2.487.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile arriva a 1.986.000 spettatori pari all’11%. Su Italia1 La Pupa e il Secchione Show floppa clamorosamente arrivando quindi dietro a Canale 5 e Rai 2 con 1.228.000 spettatori con l’8.2% ( se non durasse fino alle due di notte farebbe anche peggio di Rai 3, di Rete 4 e di La7). Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 1.128.000 spettatori con il 5.8% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 947.000 spettatori (5.6%). Su La7 DiMartedì registra 1.236.000 spettatori pari al 6.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Special Edition segna 419.000 spettatori (2%). Sul Nove Solo 2 ore è visto da 360.000 spettatori (1.6%)