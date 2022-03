Mina così ammirata dai figli e i nipoti: Massimiliano Pani racconta di sua madre

Con Massimiliano Pani ospite nello studio di Oggi è un altro giorno è impossibile per Serena Bortone non chiedere di Mina. Dopo avere ricordato commosso suo padre Corrado Pani, Massimiliano ha raccontato della grande Mina, sua madre. La padrona di casa gli chiede se ha mai provato a farle cambiare idea, a farla tornare in tv. Tutti vorremmo rivederla ma tra le sue qualità Pani racconta che sua madre ha la coerenza. “Lei ha capito prima di tutti che la televisione stava cambiando” è questo il motivo dell’addio della cantante. La televisione per lei stava già cambiando tanti anni fa, immaginiamo cosa può pensare oggi dei programmi che vanno in onda. Ha pagato un prezzo per quell’addio ma ha fatto la scelta giusta. Mina “ha una testa che va ad un’altra velocità” spiega suo figlio, la persona che la conosce più di tutti.

La cosa più importante che Mina ha insegnato a suo figlio Massimiliano

“E’ stata la prima giocare con la sua immagine, 20 anni prima di Madonna, ben prima di Lady Gaga” è vero, Mina ha giocato con la sua immagine, ha messo la barba, si è trasformata così tante volte sui suoi album.

E’ coerente, aveva detto che non avrebbe più fatto la televisione e non l’ha fatta. Per lui non è una madre impegnativa ma semplicissima. “Per me e per i miei figli è un bellissimo esempio. Io sono anche nonno e i miei figli che sono già grandi hanno un grande amore per mia mamma. Il suo punto di vista è ricercato da tutti noi. Spesso mi capita che lei dice una cosa e io penso al perché non ci ho pensato io. Lei ha una testa che va ad un’alta velocità”. Solita domanda se in amore Massimiliano Pani ha cercato una donna come sua madre: “No e non l’avrei trovata ma ho avuto fortuna lo stesso”.

Una grandissima mamma e nonna, questo è Mina per la sua famiglia: “La cosa più importante che mi ha insegnato è di dire e fare tutto con coerenza, essere una persona seria il più possibile”.