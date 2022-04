Gli ascolti del sabato: con Amici 21 Canale 5 fa +10 su Rai 1

Dopo il flop del sabato sera targato Amadeus che non è riuscito a convincere il pubblico con Affari tuoi formato famiglia e neppure con la mossa di spostare I soliti ignoti nella fascia del prime time, Rai 1 ci riprova. Questo sabato sfida inedita tra una nuova puntata di Amici 21 e L’eredità in versione prime time. Gli ascolti del 2 aprile 2022, avranno premiato questa mossa di Rai 1? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla serata di ieri. Il programma più visto del 2 aprile è stato Amici 21 con una puntata vista da oltre 4,5 milioni di spettatori. Nulla da fare per L’eredità di sera, anche se il programma fa probabilmente, quello che ci si aspettava. Restano comunque tanti, forse troppi i punti di share di differenza, quasi 10 nella serata di ieri.

Anche Amici non brilla come la passata edizione ma era più che prevedibile. Più che un demerito di questa edizione, è un confronto impossibile da fare con quella del 2021. Dal pubblico più giovane a quello meno giovane: la primavera del 2021 ci ha visti tutti in casa ma non solo, era ancora in vigore il coprifuoco quindi per ovvie ragioni, i picchi di ascolto dello scorso anno, sono praticamente irripetibili. Il talent di Canale 5 si difende benissimo, nonostante questa stagione sembri comunque essere una copia sbiadita di quella dello scorso anno. Pochi talenti, gli stessi scontri, le stesse cose viste e riviste.

Gli ascolti del 2 aprile 2022: ecco i dati auditel della prima serata di ieri

La puntata di Amici 21 in onda ieri sera è stata vista da una media di 4,5 milioni di spettatori con oltre il 24.9 % di share.

Su Rai 1 L’eredità di sera registra un ascolto medio pari a 2.957.000 spettatori con il 15.6% share.

Su Rai2 F.B.I. fa 1.180.000 spettatori (5.2%) e F.B.I. International 954.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Freedom Presenta: Viaggio tra Fede e Mistero fa 808.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui ha incollato 886.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza un a.m. di 1.171.000 spettatori (5.7%). Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 716.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Prospettive di un delitto segna 471.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Ucraina – Nel Cuore della Battaglia è seguito da 192.000 spettatori (0.9%).