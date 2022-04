Fioretta Mari crolla ricordando la madre, il giorno della sua morte

Fioretta Mari crolla ricordando il giorno in cui è morta la madre. E’ sempre così forte, non lascia molto spazio alla fragilità ma ricordare anche solo per un attimo quel momento le provoca un dolore che non passerà mai. A Oggi è un altro giorno Fioretta Mari parla del trauma di una violenza subita quando aveva 9 anni; ne ha superate tante ma il teatro l’ha sempre aiutata, l’ha salvata da quei ricordi e da ogni cosa collegata alla violenza vissuta. Nessuna domanda sulla madre, è lei a confidare quell’emozione: “Mi sono salvata anche la sera che al Sistina alla prima è morta mia madre”. A lei l’hanno comunicato tra il primo e il secondo atto, Garinei in camerino le chiese cosa fare, la decisione poteva essere solo sua. Decise di continuare, di tornare in scena, perché era ciò che suo madre avrebbe voluto, poi crollò.

Fioretta Mari per 5 anni non salì sul palco

“Non passa questa cosa, sono stata cinque anni senza salire sul palcoscenico” ringrazia Giorgio Albertazzi, è lui che l’ha fatta tornare sul palco. Non la fa crollare niente e nessuno se non sua madre e sua figlia, i grandi amori della sua vita.

Si era forzata a farlo, a proseguire lo spettacolo, aveva preteso troppo da se stessa quella sera e non è possibile perché i dolori vanno pianti e le gioie vanno assaporati perché la vita è fatta di gioie e dolori e non bisogna esagerare.Oggi la sua fragilità e sua figlia, lei lo sa, perché è la cosa che la tiene in vita. Si riprende subito e torna alla sua ironia ma un attimo dopo si commuove di nuovo pensando all’Ucraina, ai teatri dove ha recitato. Come tutti non sopporta le immagini, le informazioni che arrivano dai luoghi di guerra, pensa ai bambini. Tremano le voci di Serena Bortone e Fioretta Mari, si crolla di nuovo ma un attimo dopo si va avanti.