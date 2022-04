Zia Cri resta a casa, Antonella Clerici le chiede di tornare presto

Zia Cri continua a cucinare ma nella sua nuova casa. Tutti speravano di rivedere Cristina Lunardini nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno ma la settimana non è iniziata nel migliore dei modi. Niente di grave, Zia Cri è ancora a casa con il Covid, evidentemente è ancora positiva. Anche lei sperava di tornare presto nella cucina di Antonella Clerici, come ha confidato nel fine settimana. Invece, tra le storie di Instagram è ancora impegnata con altre ricette, ancora bloccata a casa. Questa notte non ha dormito, non deve essere semplice restare in attesa di potere uscire soprattutto per chi vorrebbe fare tante cose ma deve rimandare tutti gli impegni, soprattutto la sua partecipazione a E’ sempre mezzogiorno. Questa notte ha cucinato tante cose, dal brodo al ragù, poco fa ha anche preparato un goloso dolce regalando la ricetta ai suoi follower.

Cristina Lunardini ancora positiva, ancora assente a E’ sempre mezzogiorno

La cucina è la sua passione ma nel programma del mezzogiorno di Rai 1 non mancano solo le sue ricette. “Zia Cri rimettiti presto che noi non troviamo niente più senza di te” le dice a distanza Antonella Clerici sapendo che la Lunardini sta seguendo la diretta.

Anche oggi al suo posto in cucina c’è Francesca Marsetti ma non è la stessa cosa: “Quando non c’è Zia Cri sono tutti in difficoltà perché una governante è indispensabile. Torna presto!”. Lei è infatti la protagonista in cucina che risolve sempre qualsiasi problema, così dinamica, sa sempre cosa fare e come intervenire. Sono perfetti anche i suoi rari errori perché fanno comprendere come tutto sia reale anche se è in tv.

Ha scoperto di avere il Covid grazie ai continui controlli previsti dalla Rai altrimenti sarebbe stato difficile scoprirlo considerando che è quasi del tutto asintomatica. Ha solo un leggerissimo raffreddore ma non ci avrebbe fatto caso soffrendo di rinite.