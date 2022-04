Zia Cri ha il Covid, Cristina Lunardini spiega tutto sui social

Zia Cri da qualche giorno è assente dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno, molti pensavano fosse a causa di un controllo a seguito dell’intervento subito poco tempo fa. Invece, Cristina Lunardini ha il Covid, lo confida ai follower che la seguono sulle storie di Instagram mentre dalla sua cucina mostra una nuova ricetta. Zia Cri è risultata positiva, spiega che la squadra di E’ sempre mezzogiorno è sotto continuo controllo e l’ultimo tampone purtroppo ha dato un risultato positivo. Poco fa Zia Cri ha pensato di fare una crema di frutta con mele e pere. Mentre aggiunge cannella, succo di limone, miele e altro ha condiviso tutto con i suoi fan, ha messo la ciotola nel microonde e con la semplicità che la contraddistingue non ha solo regalato una crema dolce ma ha anche spiegato perché non è andata in trasmissione.

Come sta Zia Cri?

In questi giorni ha fatto delle prove di cucina ma ha anche fatto quelle cose che non riesce a fare mai per mancanza di tempo, ha letto e si è rilassata.

“Sono risultata positiva asintomatica e siccome abbiamo un controllo costante di sicurezza per noi e per chi lavora con noi quindi questa settimana me ne sto a casa” nei prossimi giorni farà un altro controllo e spera di risultare negativa il prima possibile. Zia Cri spera di tornare a E’ sempre mezzogiorno già lunedì e iniziare con Antonella Clerici e tutti gli altri una settimana piena di buon umore.

Intanto, la frutta cuoce e Cristina Lunardini spiega che sta bene, ha solo un po’ il naso chiuso ma soffrendo di rinite per lei è una cosa normale. In molti le hanno chiesto in questi giorni come stava, in tanti le hanno inviato messaggi, lei è una delle protagoniste più amate del mezzogiorno di Rai 1.

I primi giorni li ha passati a non fare niente, poi giovedì ha iniziato a lavorare un po’. Sta bene, ha solo voglia di tornare presto in tv dal suo pubblico. Ti aspettiamo tutti Zia Cri!