Giucas Casella ricorda la madre, poi abbraccia il suo James

E’ semplice far commuovere Giucas Casella ma a Domenica In ancora una volta le sue emozioni sono vere perché sono per la madre, per il figlio e per il nipotino. Quanta tenerezza nelle lacrime di Giucas Casella quando vede la foto della sua mamma. Ha parlato più volte di lei, della madre meravigliosa che è stata. E’ morta quando lui aveva solo 21 anni, mentre era lontano da casa, lavorava sulle navi; lo avvisarono e fu un dolore immenso. Era sordomuta ma a lui sembrava sentisse, era sempre presente. Mara Venier ha una sorpresa per l’amico di sempre, dietro le quinte c’è James ma a Giucas spiega che suo figlio non poteva lasciare l’ospedale, era di turno. Ci resta un po’ male ma comprende, un attimo dopo se lo ritrova dietro le spalle. Ogni loro incontro ogni volta è pieno di emozioni.

E sono ancora lacrime. Dopo avere raccontato per l’ennesima volta che James è cresciuto con lui, che la madre, una ballerina che non poteva crescerlo, l’ha lasciato a lui, Casella ripete che suo figlio è la sua vita, che è così tanto orgoglioso. Ma adesso è anche nonno e la sua felicità è totale, sente di essere l’uomo più felice del mondo, che qualunque cosa gli succede gli scivola addosso, non c’è nulla di più importante della sua famiglia così speciale.

James è vice primario, in televisione ci va solo per confermare quanto sia grande l’amore per suo padre, anche se questa volta dice sottovoce alla Venier che è lì solo per lei. Dopo il GF Vip il figlio di Giucas Casella è anche a Domenica In, cosa non farebbe per il papà che l’ha cresciuto e gli ha fatto da madre e da padre.