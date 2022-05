Il regalo di Mara Venier per il matrimonio di Francesco Merola ha reso felice la sposa

Cosa ha regalato Mara Venier a Francesco Merola e Marianna Mercurio per il loro matrimonio? Il figlio Mario Merola e la sua bellissima compagna si sposano martedì 10 maggio; a Domenica In sono emozionatissimi per le nozze, non vedono l’ora di iniziare una nuova vita insieme, lo racconto a Mara Venier che è l’invitata più attesa. Mara aveva già ricevuto l’invito al matrimonio di Merola ma è di martedì, farà di tutto per esserci, chiede conferma dell’orario ma ha degli impegni di lavoro quel giorno, ha una riunione in Rai. Gli sposi non sentono ragioni, se c’è sarà una festa perfetta. Intanto, Mara Venier questa mattina ha fatto in modo che gli sposi ricevessero il suo regalo.

La compagna di Francesco Merola sorpresa dal regalo di nozze di Mara Venier

Marianna non smette di ringraziare la Venier per il regalo e in questo modo incuriosisce ancora di più tutti ma nessuno dei tre svela di cosa si tratta. A cosa ha pensato Mara per gli sposi, cosa può essere così originale da sorprendere entrambi ma soprattutto la sposa?

Si sposeranno il 10 maggio nel santuario di Santa Maria della Natività e San Ciro a Portici e poi si sposteranno al famoso castello delle cerimonie. E’ lì che la conduttrice di Domenica In farà di tutto per non perdersi almeno una parte del matrimonio. Era molto legata a Mario Merola e conosce Francesco da quando era molto piccolo. Si commuove per l’amore che lo lega a Marianna. Si sono conosciuti grazie a Nino D’Angelo, per Francesco è stato un colpo di fulmine. A teatro dovevano recitare, fingere di essere innamorati e invece l’amore è arrivato davvero sorprendendo entrambi.

Se Mara Venier martedì prossimo riuscirà ad essere presente al matrimo di Merola di certo anche i follower vedranno qualcosina del loro giorno più bello.