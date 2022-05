Ottimi ascolti per Verissimo al sabato: Silvia Toffanin conquista il 20% di share

Ottimi numeri per la puntata di Verissimo in onda il 7 maggio 2022, puntata tra l’altro molto attesa e non solo per l’intervista a Manuel Bortuzzo che ha parlato per la prima volta in tv della fine della sua storia con Lulù Selassiè. I fan di Amici 21 non vedevano l’ora di ascoltare due dei più amati protagonisti di questa edizione, LDA e Nunzio che sono stati entrambi ospiti della puntata di Verissimo del 7 maggio 2022. Numeri davvero eccellenti per Silvia Toffanin, sempre ricordando che i punti di share, anche per Verissimo, sono in crescita per via del nuovo calcolo che Auditel sta facendo ormai da una settimana. Share in crescita per tutti ma in ogni caso, anche considerando il numero di spettatori medi davanti alla tv, oltre 2 milioni per la puntata di Verissimo di ieri, possiamo comunque dire che la puntata è stata molto apprezzata dal pubblico di Canale 5.

I numeri del sabato pomeriggio: ottimi ascolti per Verissimo

La puntata di Verissimo in onda il 7 maggio 2022 è stata vista nella prima parte de una media superiore a 2 milioni di spettatori, precisamente porta a casa il 20.3% con 2.160.000; per la seconda parte 20.8% con 2.267.000 spettatori.

Considerando che il competitor, Italia si, su Rai 1 registra una media di 1.361.000 spettatori al 12.8% e 1.784.000 al 15.8% nella seconda parte, possiamo dire che la vittoria è schiacciante per il programma di Canale 5. Una piccola nota: Manuel Bortuzzo è stato protagonista di Italia si, il programma di Marco Liorni, per una intera stagione su Rai 1 eppure ieri la sua intervista l’ha rilasciata a Verissimo. Il che poteva anche starci, nel periodo in cui c’erano ancora legami con Mediaset per via del GF VIP. Ma la cosa strana è che questa sera andrà in onda su Rai 1 il film che racconta la vicenda di Manuel e lui oggi, non sarà ospite, in nessun programma Rai in promozione. Come mai quindi la scelta di andare a Verissimo e non in un altro programma che poteva essere Domenica IN, Italia si, oppure Da noi a Ruota libera?