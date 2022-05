A casa di Gigi Marzullo non c’è la cucina: “A pranzo mangio gelati”

Esistono case senza cucina? Evidentemente sì perché a casa di Gigi Marzullo non c’è la cucina ma solo un piccolo forno a microonde. Cosa mangia Gigi Marzullo, come fanno lui e sua moglie a cucinare? E’ nella cucina di Antonella Clerici, nello studio di E’ sempre mezzogiorno, che lo stupore e la curiosità portano la conduttrice a una serie di domande. Il pubblico è di certo curioso allo stesso modo. Marzullo mangia poco, pensavamo tutti il contrario, racconta invece che non è poi così goloso di tutto, solo di gelati, quelli li mangia sempre, evidentemente tutto l’anno. “Io mangio poco ma sono molto goloso di gelati” confessa mentre assaggia un po’ di pane al tavolo di E’ sempre mezzogiorno. Pane e pasta sono gli altri alimenti che mangia poi svela come divide tutto tra pranzo e cena, come fa a non avere la cucina.

Gigi Marzullo a pranzo mangia gelati

Non mangiare altre cose per lui non è una rinuncia, a pranzo preferisce i gelati, spesso li consuma in gelateria, per lui è un rito, è anche un modo per rilassarsi, seduto in gelateria. Mangia anche un po’ di pane e pasta e poi a cena mangia proteine.

Marzullo spiega che lui era abituato a vivere da solo, ecco perché non ha la cucina, lui non avrebbe mai cucinato, non l’avrebbe utilizzata. Se sua moglie desidera cucinare qualcosa va a casa sua e ogni tanto porta quello che ha cucinato anche a lui. Invece che i letti separati hanno le cucine separate? Questo è un passaggio che anche Antonella Clerici non comprende fino in fondo, per discrezione non fa altre domande ma non hanno due case, forse una casa molto grande divisa in due.

Marzullo è però in forma, anche se ammette che dovrebbe perdere 3 o 4 chili. Ha studiato medicina, cerca di fare in modo che il non piacere per il cibo non gli causi problemi di salute, e ci riesce.