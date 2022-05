La battuta di Costanzo su Lulù Selassiè fa infuriare i fan della principessa che hanno ragione

Era davvero necessaria la battuta che Maurizio Costanzo ha fatto ieri su Lulù Selassiè nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show con compiacimento di tutti i presenti che hanno applaudito manco l’Italia avesse avuto accesso ai mondiali per miracolo? Decisamente no. Nessuno mette in dubbio la grandezza del giornalista ma a volte, gli scivoloni, arrivano anche per i migliori. E forse in questo caso, la battuta sulla principessa Selassiè che avrebbe di certo voluto fare la passerella al posto di Manuel al Costanzo Show, è uno scivolone. O meglio, il conduttore del programma di Canale 5 è liberissimo di pensare quello che vuole, di crederlo, però ecco la delicatezza nei confronti di una ragazza che è a casa e che forse soffre molto di più di Manuel, per la fine di una storia nella quale aveva creduto, dovrebbe essere d’obbligo. E se anche Lulù avesse voltato pagina e avesse dimenticato Manuel e stesse con le chiappe al vento a godersi il sole con un cocktail in mano, questo comunque, non dovrebbe generare quella ironia che si è sentita ieri nello studio di Canale 5. Una frase di cattivo gusto quella di Costanzo che ha innescato chiaramente, la solita polemica sui social. E per quanto i fan di una coppia, o di un singolo personaggio, possano poi esagerare, passando magari anche dalla parte del torto arrivando a offendere, le basi per l’indignazione c’erano tutte, perchè davvero, questa battuta infelice, poteva essere tranquillamente evitata. E anche il buon Manuel, che dice di essere superiore a tutto questo, avrebbe potuto spendere una parolina diversa.

Per non parlare dello sghignazzare di Aldo Montano, del tutto ingiustificabile.

La battuta di Costanzo Su Lulù Selassiè, una battuta evitabilissima

“Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella” sempre più scioccata 🥶 #jerù pic.twitter.com/IVmLr9jV9m May 12, 2022

La si può pensare in modo diverso, si può credere qualsiasi cosa ma fare una battuta di questo genere, è davvero di pessimo gusto, soprattutto perchè si sta parlando di una ragazzina di vent’anni, che era nella casa del GF VIP al pari di Aldo Montano e di Manuel Bortuzzo, sotto le telecamere con la stessa ricerca di visibilità e denaro. E visto che si stava parlando di una persona di cui fino a 10 giorni fa dicevi di essere follemente innamorato, forse una risatina di meno, non avrebbe guastato.