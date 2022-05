Fabio gela Armando a Uomini e Donne: “Non so come fai, da 5 anni qui senza una relazione…”

Siparietto davvero di quelli che valgono il biglietto sul divano davanti a una puntata di Uomini e Donne quello che abbiamo visto il 16 maggio 2022. Sia chiaro, ci saremmo goduti i racconti di Fabio e Isabella pronti a sposarsi, a fare progetti insieme, a parlarci di amore e della loro nuova vita a Dubai. In meno di tre mesi, nonostante tutti gli attacchi subiti dalla Ricci, lei in quello studio ha trovato l’uomo della sua vita, l’uomo con il quale vuole invecchiare. E anche ieri, invece che essere tutti felici per la coppia, ecco il solito conato d’odio su chi dovrebbe essere portato sul palmo di mano, visto che ha compreso il senso del programma e non sta in quello studio da 5 anni a scaldare la sedia…E’ successo però che il buon Fabio, che probabilmente piacerà a Isabella anche per questo motivo, l’ha difesa a modo suo, con una battuta velenosissima nei confronti di Armando, che non ha perso occasione per tacere. L’Incarnato ha lanciato le solite odiose accuse verso la Ricci e Fabio ha fulminato con una considerazione, parecchio ironica ma realista, il cavaliere napoletano.

La velenosissima frecciata di Fabio ad Armando

“Devo dirti Armando, non so come fai, l’altro giorno si parlava qui delle richieste del signore che ha bisogno di fare l’amore tre volte al giorno. Tu sei qui da 4 anni, forse 5 e non hai avuto una relazione con una donna, mi chiedo come fai da 5 anni…” ha detto Fabio. Una battuta che il buon Armando ha fatto finta di non sentire perchè sarebbe stato impossibile giustificarsi di fronte a una bordata di questo genere. Perchè lo vorremmo davvero sapere tutti, come mai il caro Armando, continua a fare il buono e il cattivo tempo in quello studio, senza mai essere realmente protagonista. Saranno almeno due mesi che non esce con una donna, e in questa stagione di Uomini e Donne sarà arrivato al massimo al terzo appuntamento con una dama, non di più. E le ragazze arrivate in studio per corteggiarlo, casualmente, trovano poi l’amore con altri uomini e vengono silurate ( è successo con Aneta ad esempio, pochi giorni fa). Ma è la triste storia di tutte le ragazze ( o forse felice visto che poi alla fine loro l’amore lo trovano) che arrivano nel programma per incontrarlo. Armando le accusa di ogni cosa, poi però loro lasciano lo studio o da sole o in compagnia, mentre lui, su quella sedia rossa, sembra avere dieci chili di colla.