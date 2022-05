Tina in difesa di Isabella dopo le umiliazioni e gli attacchi subiti: “La tua felicità è la tua rivincita”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Isabella Ricci e il suo compagno Fabio, anzi futuro marito. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 16 maggio 2022, Isabella e Fabio sono tornati nello studio di Canale 5 per raccontare come procede la loro relazione e per annunciare anche in tv che presto diventeranno marito e moglie. Una favola per Isabella che ringrazia tutti: “Non avrei mai pensato che mi potesse succedere” ha detto la dama. Eppure le è accaduto e oggi, Tina Cipollari, felice per questo happy ending non ha perso però occasione per ricordare chi è andato per mesi contro Isabella insinuando che lei non fosse nel programma per cercare l’amore ma solo per la visibilità. Tina, senza peli sulla lingua ha fatto il nome di Armando, ha fatto il nome di Gemma e ha ricordato quanti attacchi e umiliazioni ha dovuto sopportare la dama, anche se in realtà, non è mai stata umiliata visto che chi muoveva accuse, non aveva nessuna ragione…Isabella non avrebbe voluto tornare sulla questione ma Tina ha messo i puntini sulle i e allora anche Armando ha preso la parola.

A Uomini e Donne il ritorno di Isabella

Armando ha ribadito la sua posizione: “Io continuo a dire che lei era in cerca di visibilità, poi è stata anche fortunata perchè ha trovato l’amore e Fabio.” Queste le parole dell’Incarnato al quale Isabella non ha voluto affatto rispondere ma Tina ha continuato a ricordare che contro di lei hanno fatto ogni genere di insinuazione e che Isabella ha dimostrato con i fatti quello che il pubblico a casa vuole, ossia vedere un amore sbocciare nei protagonisti del programma. “Io oggi sono molto contenta per due cose, perchè ho capito che il mio istinto non sbaglia, ti ho sempre difeso Isabella e avevo ragione. Il secondo motivo è che sono felice per te e per Fabio, posso dire che oggi, dopo tutto il tuo percorso, tu ti sei presa una bella rivincita” ha detto la Cipollari schierandosi nettamente a favore di Isabella.