Ascolti tv, un altro boom per Don Matteo 13 che vola con il 31% di share

Continua inarrestabile il successo di Don Matteo 13. C’era un po’ di timore, inutile nasconderlo: una collocazione difficile a primavera per la fiction di Rai 1, l’addio di Terence Hill, l’entrata in scena di Raoul Bova che mancava da parecchio da una serie di successo Rai. Insomma tutti ingredienti che potevano destabilizzare il pubblico, che dopo due anni e mezzo di pandemia ha anche una sorta di rifiuto verso la tv. E invece, Don Matteo 13 ha fatto centro e anche questa settimana, con il suo doppio appuntamento settimanale, ha regalato a Rai 1 ottimi ascolti. L’ottava puntata di Don Matteo 13 in onda il 19 maggio 2022 è stata vista da una media di 5,8 milioni di spettatori e supera anche il 31% di share.

La tredicesima stagione della fiction di Rai 1 sta davvero appassionando il pubblico: trame mai banali e scontate, intrecci che regalano diversi colpi di scena e anche un cast pazzesco. Molto meglio tra l’altro, gli episodi dopo l’addio di Don Matteo. L’arrivo di Don Massimo ha portato una ventata di freschezza che forse serviva, dopo 12 anni in cui ogni storia sembrava uguale a se stessa. Ottimo lavoro quindi da parte di tutti e ottimo risultato per il prime time di Rai 1. Si chiude la prossima settimana con un altro doppio appuntamento per le imperdibili ultime puntate.

Gli ascolti del 19 maggio 2022: ecco i dati auditel relativi alla serata di ieri

Un altro grande successo per la fiction di Rai 1 che va detto, ha anche vita facile visto che dalle altre reti, non arriva nessun genere di concorrenza. Sfiorare i 6 milioni di spettatori e volare oltre il 30% di share a maggio, con un doppio appuntamento settimanale non era scontato ma Don Matteo si sa, può davvero tutto. La puntata di ieri è stata vista da 5.816.000 spettatori pari al 31.7%.

Su Canale 5 Il Corriere – The Mule si è fermato sotto i 2 milioni di spettatori, ricordiamo che si trattava di un film, sempre bellissimo, ma in replica. E’ stato visto da 1,8 milioni di spettatori. Su Italia 1 La Fredda Luce del Giorno ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (6.1%).Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.021.000 spettatori con il 7.5% di share.

Su Rai2 Tutte lo Vogliono fa 732.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Rai3 Ezio Bosso. Le cose che restano ha raccolto davanti al video 773.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 730.000 spettatori con uno share del 5.4%. Su Tv8 la terza stagione di Antonino Chef Academy segna 288.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove la prima puntata di Only Fun – Comico Show, con Elettra Lamborghini e i Panpers, ha raccolto 404 .000 spettatori con il 2.2%. Il nove vince la sfida contro Tv8.