Ascolti TV: L’Eredità in prima serata affonda Canale 5, il miracolo di Flavio Insinna

Quest’anno Rai Uno si sta cimentando in una serie di serate game show tappabuchi senza ritegno: dal tentativo di riportare in vita Affari Tuoi in un Formato Famiglia totalmente da rivedere alle decine di “special vip” affidati ai Soliti Ignoti. E visto che non c’è due senza tre (e il risparmio vien da sé), il direttore Stefano Coletta ha ben pensato anche di spremere lo studio de L’Eredità per occupare alcuni sabato sera la cui programmazione sarebbe stata inevitabilmente occupata da una replica. Stavolta, però, L’Eredità in prima serata ha fatto centro.

A sorpresa, infatti, lo speciale di prima serata de L’Eredità (ribattezzato L’Eredità – Una sera insieme) ha conquistato la vetta degli ascolti nella prima serata di ieri, sabato 21 maggio 2022. Durante questo primo sabato dalla calura quasi estiva, il quiz di Flavio Insinna ha raccolta un buon 20% di share approfittando di una platea ridotta. Leggiamo i dati Auditel…

Ascolti TV: L’Eredità in prima serata, gli ascolti tv di Flavio Insinna

Se l’appuntamento nel Preserale va alla velocità della luce, anche questo nuovo appuntamento in prima serata non rovina la faccia al programma. Nella prima serata del 21 maggio 2022, L’Eredità – Una sera Insieme ha registrato il 20% di share ma soli 2,77 milioni di telespettatori. Un quantitativo di spettatori sicuramente non altissimo ma che può essere giustificato dalla improvvisa calura estiva in pieno maggio che ha irrimediabilmente spostato la solita platea tv lontana dal proprio schermo di casa.

La seconda scelta è stata l’ennesima replica di Canale Cinque del film L’Ora Legale con il duo Ficarra e Picone. Sul Biscione si sono sintonizzati solo il 12.9% di share pari a 2 milioni di spettatori abbondanti. Un dato sicuramente non pregevole che fa coppia con gli scarsi dati di Striscia la Notizia. Lo show comico di Antonio Ricci non afferra gioie nemmeno al sabato sera: solo il 15.7% e 2,5 milioni di spettatori nell’affollatissimo access prime time.

Degno di nota, invece, è la lunga maratona televisiva del Radio Italia Live andata in onda su tutte le emittenti del gruppo Sky Italia. Tenendo in considerazione la sola Tv8, il concertone in diretta da Piazza Duomo a Milano ha registrato ascolti tv pari al 4% di share e 598mila spettatori dalle ore 20:00 e fino alle ore 00:30. Ricordiamo che il Radio Italia Live torna in onda dopo due anni di assenza e addirittura su un nuovo canale televisivo in quanto le ultime edizioni sono andate in onda sul canale NOVE.