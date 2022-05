Ascolti TV: The Band, finale disastrosa per Carlo Conti, male anche L’Isola dei Famosi

Non è di certo una novità: The Band non è stato affatto un successo in termini di ascolti. E a riconferma di questo dato ci sono anche le cifre riscattata nel corso della finale trasmessa in prima serata su Rai1 ieri 20 maggio 2022. L’ultima puntata (di sempre?) del talent show sulle band condotta da Carlo Conti ha registrato solo il 14.4% di share, pari a 2,2 milioni di telespettatori. Dati tutt’altro che sufficienti e che mettono nero su bianco la condanna ad una chiusura definitiva di questo esperimento televisivo.

In attesa di sapere se ci saranno dichiarazioni ufficiali in merito, dobbiamo raccontare anche l’altra campana: anche i dati d’ascolti de L’Isola dei Famosi 2022 non sono affatto incoraggianti. Il reality condotto da Ilary Blassi e con Nicola Savino, Vladimir Luxuria, Alvin e l’onnipresente “Avvocato del Diavolo” dai mille occhiali da sole è finito anche stavolta sotto i due milioni e mezzo di spettatori…

Ascolti TV: che flop The Band e L’Isola dei Famosi 2022!

Come già detto, le due proposte principali nella prima serata del 20 maggio 2022 hanno registrato ascolti tv particolarmente sottotono: la finale di The Band su Rai1 ha chiuso la prima stagione con il 14.4% di share, pari a 2,2 milioni di telespettatori. Malissimo anche L’Isola dei Famosi 2022 che, grazie ai trucchetti orari, porta il reality show a registrare il 19.2% di share ma in termini di spettatori incassa una disastrosa media di soli 2,4 milioni di telespettatori. Visto l’ingente sforzo di Mediaset e Canale Cinque per produrre questo programma da una remota location, le cifre dovrebbero essere certamente maggiori.

Un dato da non sottovalutare in quanto molto positivo, invece, è quello registrato dal Canale NOVE con l’ultima puntata stagionale di Fratelli di Crozza: il one man show satirico condotto ed interpretato da Maurizio Crozza va in vacanza con una platea di lusso. Il canale neo-generalista di Discovery si è intascato una media 1,17 milioni di telespettatori pari ad un ottimo 6,30% di share. In percentuale, NOVE ha superato i prime time di La7, Italia Uno, Rai Tre e Rai Due.

Da segnalare anche l’insolita controtendenza del game show di TV8 Alessandro Borghese Celebrity Chef. Solitamente vicino a 400mila spettatori ogni sera, ieri 20 maggio 2022 il programma è drasticamente calato nonostante il traino inverso di Name That Tune. La gara ai fornelli fra Barù e Fatima Trotta ha abbassato la media ascolti del programma a soli 360mila spettatori pari al 2% di share.