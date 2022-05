Cambia il pre serale di Rai 2: fuori le serie tv, dentro l’Almanacco di Drusilla Foer: le anticipazioni

Rai 2 una rete un po’ allo sbaraglio, prova a virare rotta puntando su uno dei volti dell’anno. Parliamo di Drusilla Foer che sta per diventare assoluta protagonista della fascia pre serale della rete. Chi conosce bene la proposta di Rai 2 sa che nella fascia che va dalle 19 alle 20,30 da anni, lo slot è occupato dalle serie tv americane. Si cambia però, a partire dal mese di giugno con una novità più “fresca”; cosa vedremo su Rai 2? Via le serie tv americane, che comunque hanno sempre portato ottimi ascolti, dentro l’Almanacco, che torna su Rai 2 a distanza di ben 28 anni dall’ultima edizione. Sarà questa finalmente una mossa vincente? Lo decreteranno la qualità del programma e anche gli ascolti, come succede sempre in questi casi. L’ultima puntata dell’almanacco era andata in onda nel 1994 e questa nuova edizione invece, ci aspetta dal 6 giugno alle 19.50 – con la conduzione di Drusilla Foer. Si chiamerà Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo.

Drusilla Foer sbarca su Rai 2 con L’almanacco del Giorno dopo: le anticipazioni

E’ stata proprio la Foer a dare le prime anticipazioni del programma in una sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni e ha spiegato: “L’ho fatta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ ‘rurali’: a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno… Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo”

Per la Foer tra l’altro, questa esperienza è la prima che la vedrà in solitaria in tv. Ha detto dei no importanti, ma anche dei si che le hanno permesso di farsi conoscere al grande pubblico ( è stata apprezzatissima al fianco di Amadeus a Sanremo). E ora si prepara per quello che in qualche modo, si potrebbe definire un vero e proprio debutto. Drusilla Foer ha spiegato che l’Almanacco del Giorno Dopo sarà un misto tra il vecchio (Almanacco) e il nuovo: “Penso sia piacevole riproporre quel tipo di televisione amichevole, intelligente, elegante e utile… ma a modo mio, con qualche ‘drusillata’“.

🔵 Dal 6 giugno torna in tv Drusilla Foer, conduttrice d'eccezione del rinnovato "Almanacco del Giorno Dopo", mitico programma della Rai dal 1976 al 1994. Il nuovo format andrà in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì prima del Tg2 delle 20.30. Di Claudia Fayenz pic.twitter.com/zuLwaMsb7H May 24, 2022

Tra le ‘drusillate’, le rubriche “Il personaggio del giorno dopo“, “La canzone del giorno dopo” (che Drusilla canterà accompagnata dal pianista presente in studio) e la “Giornata mondiale del…“. Tra le conferme, “Domani avvenne“, rubrica che fa sapere cosa è accaduto di importante quel giorno. Tra le novità dei collegamenti esterni su varie tematiche che cambieranno di giorno in giorno. L’appuntamento quindi è per il 6 giugno su Rai 2.