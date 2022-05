Le lacrime di Giorgia Palmas mentre Filippo Magnini racconta del legame con la figlia Sofia

Filippo Magnini a Verissimo con gli occhi sempre lucidi racconta l’emozione del giorno del matrimonio. Sui social ha mostrato il ballo con Sofia, la figlia di Giorgia Palmas, ma c’è sato anche quello con la piccolina, con Mia. E’ con lei che ha ballato prima che crollasse dal sonno, è a lei che ha dedicato “Il mondo è mio”. Mia non ha ancora 2 anni e tutta la vita per essere felice. La felicità di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è così evidente, lo mostrano in ogni frase, anche ricordando quel “prometto di amarti per sempre”, sono così emozionati nel vedere le immagini che Verissimo propone del loro giorno più bello. Sono bellissimi, innamorati e felici ma così semplici nel vivere il loro sogno. Speravano andasse tutto bene il 14 maggio e così è stato, anzi ancora più bello. Non avevano però previsto il peso delle emozioni ed è quando Filippo Magnini parla del legame che ha con Sofia che Giorgia Palmas non trattiene più le lacrime e l’emozione esplode.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo

Magnini pensa a quei due balli e se Mia li rivivrà attraverso i video per Sofia che ha 13 anni è stato ben diverso. “Come tutte le 13enne all’inizio si vergognava…” poi si è lasciata andare e sulle notte de La bella e la bestia anche lei ha vissuto quel momento così importante e magico. Quel “noi” che per Filippo Magnini ha trasformato l’amicizia con la figlia di Giorgia in un rapporto ben più forte: da padre a figlia. Sono le parole più belle per la Palmas perché sono quelle che dimostrano quanto tutti e quattro insieme siano famiglia.

Per Filippo Magnini la dolcissima Sofia è come se fosse sua figlia. E’ davvero stato un giorno magico il loro matrimonio:Fili