Giorgia Palmas mostra le emozioni del matrimonio con le foto delle figlie

Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini le emozioni continuano anche a distanza di giorni dal loro matrimonio. Lei guarda le foto del matrimonio che arrivano una dopo l’altra e le mostra alle follower. Tra le nuove foto del matrimonio condivise quelle delle figlie, la bellissima Sofia e la piccola Mia. Sono scatti in bianco e nero ma presto Giorgia Palmas le mostrerà anche a colori, spiega però che in bianco e nero sono dei ritratti che fermano dei momenti che resteranno indimenticabili. Saranno indimenticabili anche per Sofia che ha vissuto con la sua meravigliosa mamma ogni istante prima del sì. Anche la piccola Mia, ha fatto la sua parte durante la cerimonia in chiesa, ma questo racconto la Palmas si riserva di farlo più in là e nel dettaglio. Sono foto che raccontano di emozioni vere anche senza dovere aggiungere parole.

Le foto del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Non ci sono solo le stories degli sposi piene di momenti unici del loro sì di sabato scorso, c’è anche la rivista Chi che pubblica le foto più belle e dedica la copertina agli sposi, alla loro famiglia.

“La copertina di questa settimana “Chi” la dedica a Giorgia Palmas e Filippo Magnini (nella foto con le figlie Mia e Sofia) che hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore con le nozze religiose rimandate per due anni a causa del Covid. “Il virus aveva spezzato i nostri sogni. Ora siamo la coppia più felice del mondo”, dicono gli sposi. In esclusiva le immagini più belle e il racconto della cerimonia e della festa sul lago di Como” scrive Chi mentre Giorgia Palmas continua ad emozionarsi e a rivivere tutto del loro sogno.

Ammira sua figlia per la bellezza, la dolcezza, l’emozione e la serenità di quel giorno. “Sofi è stata con me fino all’ultimo a Villa Bonomi e siamo riuscite anche a ridere malgrado l’emozione di quei momenti”.