L’album del matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini: sui social tutti i dettagli

E’ una favola d’amore quella che Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno vissuto anche per questo motivo, a poche ore dal si, i due sposi hanno deciso di mostrare sui social molti dettagli di questo matrimonio. Una giornata perfetta, una favola per gli sposi ma anche un giornata da incorniciare per tutte le persone che sono state vicine a Filippo e a sua moglie in questo magico viaggio. Raggiante e felicissima per quello che è successo in questo giorno tanto atteso, Giorgia Palmas ha mostrato sui social molti dettagli di questo matrimonio. Una sorta di album delle nozze: ha mostrato la fase di preparazione al trucco, quando era davvero più che emozionata; i momenti più magici in chiesa quando lei e Filippo si sono giurati amore eterno. E poi ancora la festa: l’accoglienza a Villa Bonomi, sul lago di Como. Le luci, i fiori, i fuochi d’artificio. Tre cambi d’abito per Giorgia Palmas che soddisfattissima ha ringraziato Atelier Eme per aver reso questo giorno perfetto, per una sposa che ha bisogno di sentirsi la più bella nel giorno delle sue nozze. E poi ancora i dettagli pensati e studiati per regalare a tutti i presenti attimi di pura magia. L’allestimento, la location e anche le bomboniere. Giorgia e Filippo hanno pensato a delle stelle di cristallo firmate Swarovski per ricordare la magica sera in cui, sotto l’albero di Natale il nuotatore chiese alla Palmas di diventare sua moglie.

Le foto più belle dal matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Giorgia Palmas mostra i dettagli del matrimonio sui social

Un matrimonio da favola che si è svolto proprio come Giorgia Palmas e Filippo Magnini si aspettavano. La festa è proseguita anche domenica, con un brunch per le famiglie e per i testimoni! Non possiamo che fare ancora una volta i nostri migliori auguri alla coppia !