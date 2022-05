Uomini e Donne sta per chiudere i battenti: fino a quando andrà in onda?

Tempo d’estate tempo di arrivederci ai programmi che ci accompagnano da settembre a fine maggio, primi di giugno. E anche Uomini e Donne sta per chiudere i battenti. Fino a quando andrò in onda l’amatissimo programma di Canale 5? Uomini e Donne ci terrà compagnia per qualche giorno in più rispetto al solito e visti gli ottimi ascolti che porta a casa, è anche più che comprensibile il motivo! Quest’anno Uomini e Donne andrà in onda fino al primo giugno! Saluterà quindi il pubblico la prossima settimana con le scelte di Veronica e Luca, i due giovani tronisti. Scelte che sono state registrate già una settimana fa per cui la prossima, una volta in onda le puntate, potremo anche scoprire che cosa è successo alle neo coppie che si sono formate nello studio di Canale 5 e raccogliere le loro prime emozioni, magari via social.

Uomini e Donne quindi andrà in onda il 30, il 31 e il primo giugno con le ultime puntate di questa stagione. Il 2 giugno è festa e al posto di Uomini e Donne vedremo Una vita, con un pomeriggio a tutta soap. E il 3 giugno ci sarà un altro pomeriggio “provvisorio” con le proposte di Mediaset per poi ripartire a regime il 6 giugno, con la programmazione estiva della rete.

Al posto di Uomini e Donne arriva Un altro domani

Come vi avevamo già detto qualche settimana fa, al posto di Uomini e Donne su Canale 5 in estate andrà in onda una nuova soap. Ancora una volta Mediaset pesca dai cugini spagnoli e sceglie la serie Dos Vidas che su Canale 5 andrà invece in onda con il titolo Un altro domani.

Dal 6 giugno quindi alle 14,45 andrà in onda dopo Una vita la nuova soap spagnola Un altro domani. A seguire ci sarà il day time dell’Isola dei famosi e poi le ultime puntate di Brave and The Beautiful. Per le prime due settimane di giugno il pubblico di Canale 5 potrà inoltre seguire anche Pomeriggio 5 che andrà regolarmente in onda.