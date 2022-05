Un altro domani arriva su Canale 5: trama e anticipazioni della soap spagnola

“Su canale 5 comincia un viaggio sulle pagine di un diario sbiadito” ci svela la voce narrante della nuova soap di Mediaset, Un altro domani. Addio al mondo turco, questa estate si torna a pescare in Spagna. Nel 2013 arrivò in Italia Il segreto, gallina dalle uova d’oro per Canale 5 e Rete 4 per anni, soap che fece impazzire il pubblico della rete, con gli attori spagnoli diventati veri e proprio idoli. Un po’ come è successo poi anche con Can Yaman e le sue serie turche. Questa estate si riprova: Un altro domani, conquisterà il pubblico di Canale 5? Lo spera davvero Mediaset che già pubblicizza questa soap con lunghi promo in onda alla fine di Uomini e Donne e Amici.

Un altro domani: quando andrà in onda?

Che cosa dobbiamo aspettarci da Un altro domani e da questa soap spagnola che promette di far sognare il pubblico? Innanzi tutto possiamo svelarvi la data: Un altro domani dovrebbe andare in onda il 30 maggio 2022 alle 14,45. La soap prenderà il posto di Uomini e Donne che saluterà il pubblico di Canale 5 per poi tornare in onda a settembre. Mediaset, come è successo con le altre soap, El secreto de Puente Viejo e Acacias 38, ha cambiato il titolo alla soap; in Spagna infatti il titolo originale è Dos Vidas, ovvero due vite, in italiano è stato reso con “Un altro Domani” . La particolarità di questa soap sta nel fatto che ci sono due piani di narrazione diversi: uno che ci porta appunto indietro negli anni ’50 e l’altro invece che vede i protagonisti muoversi nei giorni nostri! Le storie narrate sono quelle di una nonna, la protagonista delle vicende degli anni ’50 e quelle di sua nipote, una ragazza che vive nel nostro tempo. Nel promo infatti si vede già come la narrazione si muove su un piano temporale, quello del passato identificato anche dai look dei protagonisti e il presente.

Quante sono le puntate di Un altro domani?

Un po’ come tutte le soap spagnole, anche Un altro domani ha una durata tipica; le puntate in tutto sono 255 con una durata di 50 minuti ciascuno. Immaginiamo che la soap andrà in onda per intero visto che fino a metà giugno almeno ci sarà anche Pomeriggio 5. Potremmo anche vedere un episodio e mezzo e poi a seguire la fascia del day time dell’Isola, Brave and Beautiful e il programma di Barbara d’Urso. Ma questo lo scopriremo solo tra qualche giorno, quando la programmazione estiva si delineerà meglio.

Un altro domani: la trama della nuova soap di Canale 5

La protagonista degli anni 2000 di Un altro domani si chiama Julia che è interpretata dall’attrice Laura Ledesma . Julia, come vi abbiamo già spiegato, vive nella Spagna dei giorni nostri. La donna sta per sposarsi ma a pochi giorni dal matrimonio scatta qualcosa in lei che la porta a fuggire dalla situazione e dal futuro marito, rifugiandosi nella casa in montagna che ha ereditato dal padre.

In questa casa, Julia trova un manoscritto appartenuto alla nonna Carmen ( che nella soap sarà interpretata da Amparo Piñero , un volto giù visto dal pubblico italiano, visto che in Summertime ha vestito i panni di Lola). La nonna nel suo manoscritto, che è una sorta di diario, racconta una vita avventurosa che la porta nella Guinea degli anni Cinquanta alla ricerca del padre a cui cerca di ricongiungersi. Ed è in questo posto che incontra l’amore della sua vita. Julia resta particolarmente colpita da quello che ha scoperto, mai avrebbe immaginato di leggere quei racconti così pieni d’amore ma anche di colpi di scena. La vita di sua nonna sembra un film. Quando Carmen è arrivata in Africa pensava che sarebbe rimasta solo per due settimane ma non si aspettava di scoprire un mondo nuovo, pronto ad accoglierla.

Quello che Carmen forse non si aspettava è che proprio lì, in quella colonia magica, avrebbe incontrato l’amore della sua vita. Se da un lato troverà l’appoggio di suo padre, dall’altro si scontrerà con l’amante dell’uomo che la inviterà a stare attenta alle persone che sceglie di frequentare. E’ chiaro che le relazioni tra donne bianche e uomini neri, non siano ancora, viste di buon grado, anche e soprattutto se si parla di uomini poveri.

Un altro domani: il cast della serie

Amparo Piñero (Carmen)

Laura Ledesma (Julia)

Cristina de Inza (Diana)

Sebastián Haro (Francisco)

Silvia Acosta (Patricia)

Oliver Ruano (Tirso)

Aida de la Cruz (Elena)

Iván Mendes (Kiros)

Jon López (Víctor)

Ivan Lapadula (Ángel)

Chema Adeva (Mario

Esperanza Guardado (Linda)

Iago García (Ventura)

Gloria Camila Ortega (Cloe)

Mario García (Ribero)

Edith Martínez Val (Enoa)

Kenai White (María)

Bárbara Oteiza (Inés)

L’appuntamento con Un altro domani è quindi per il 30 maggio 2022 su Canale 5 alle 14,45 al posto di Uomini e Donne.