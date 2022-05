Maria Teresa Ruta: “Un anno per capire la sindrome di mio figlio”

Maria Teresa Ruta ospite con Guendalina a Oggi è un altro giorno racconta anche della sindrome che aveva suo figlio Gian Amedeo Goria quando era bambino. E’ una sindrome rara, ne soffrono 5 bambini ogni milione, spiega la Ruta. “Capita di avere un’attività elettrica continua disturbativa, anche noi quando ci stendiamo a letto e siamo molto stanchi sentiamo una scossa in un arto e lui aveva una scossa ogni 20 secondi… quindi quando aveva la panna o la forbice in mano non riusciva a finire perché arrivava questa scossa elettrica”. C’è voluto un anno per capire cosa avesse. Maria Teresa Ruta in quel periodo era impegnata in tv con Uno Mattina, ha sempre dedicato molto tempo al lavoro. Suo figlio era piccolo ed era con lei, lo metteva davanti alla televisione poi stava un po’ con lui e tornava in redazione.

I sensi di colpa di Maria Teresa Ruta verso i figli

“Con il senno di poi per il mio personale egoismo non rifarei tutto quello che ho fatto ma me li godrei molto di più. Ma se devo pensare a come sono venuti bene nonostante tutto allora penso che rifarei tutto uguale visto che vengono così bene”.

Anche sua figlia Guenda ha più volte raccontato i problemi e le insicurezze che si è portata dietro per l’assenza dei genitori. Gian Amedeo invece è da sempre restio nel parlare, raccontare della sua vita, ben distante dal mondo sello spettacolo. Guenda crescendo si vede sempre più simile alla madre, pensa che se avrà dei figli sarà come lei, severa. La Ruta nonostante la sua assenza riusciva ad essere severa, bastava una telefonata per terrorizzarli. A Oggi è un altro giorno la conduttrice è però fiera anche di questo ma le resta qualche dubbio: “Io ho cercato di trasmettere la passione nel fare le cose e anche il grande impegno perché tutto quello che facciamo nella vita resta in noi e forse in questo ho calcato la mano”.