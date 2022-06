Ascolti tv: Giustizia per tutti chiude e vince, flop La Fortuna. Rai2 batte Rai1

Questa volta Rai 1 ha sbagliato le sue valutazioni e non si può definire in modo diverso, se non con la parola flop, quello che è il risultato degli ascolti di fine maggio. La serata del 30 e la serata del 31 maggio 2022 completamente da dimenticare per il prime time di Rai 1. E in particolare il secondo appuntamento con la serie La fortuna è un vero e proprio disastro. Non solo perchè Giustizia per tutti, sfiorando i 3 milioni di spettatori vince facile la serata ma perchè la seconda puntata della serie scelta dalla Rai, non va neppure oltre i 2 milioni di spettatori. Una caduta importante per la prima serata di Rai 1 che ha cancellato in poche ore i grandi successi incassati la passata settimana quando al martedì sera Don Matteo, volava vicino ai 6 milioni di spettatori con il 30% di share.

Vince facile quindi Raoul Bova con una serie che non entusiasma ma fa il suo: prima serata da botto, poi il calo ma i numeri che bastano a Canale 5 per vincere e portare a casa il risultato. E ad approfittare del crollo di Rai 1, ci pensa Max Giusti che torna con Boss in incognito e vince la medaglia d’oro della serata.

Vediamo quindi nel dettaglio i dati di ascolto del 31 maggio 2022.

I dati auditel del prime time: ecco gli ascolti del 31 maggio 2022

Su Canale 5 il finale di Giustizia per Tutti ha raccolto davanti al video 2.748.000 spettatori pari al 16.1% di share.Su Rai2 il ritorno di Boss in Incognito ha interessato 1.844.000 spettatori pari al 10.9% di share.

La Fortuna su Rai 1 è un disastro, come abbiamo già detto in precedenza e i numeri lo dimostrano. La seconda puntata in onda ieri p stata vista da 1.617.000 spettatori pari al 9.9%. Malissimo. Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.024.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Don Camillo Monsignore ma non Troppo totalizza un a.m. di 1.090.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.233.000 spettatori con uno share del 7.4%.

Su Italia 1 Extraction ha intrattenuto 856.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Un Amore di Testimone segna 318.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Outcast – L’Ultimo Templare ha raccolto 267.000 spettatori con l’1.5%.